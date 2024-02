HelloFresh: Chance von 57,67 Prozent p.a.!

Der Aktienkurs des Kochboxen-Händlers HelloFresh unterliegt derzeit sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten. Vor wenigen Wochen senkte BNP Paribas den Daumen über die gesamte Branche der Online-Lieferdienste. Dadurch sank HelloFresh um bis zu sieben Prozent. Dennoch ist HelloFresh bislang eines der wenigen Unternehmen der Branche, das Gewinne erwirtschaftet. Eine genauere Betrachtung der US-Investmentbank Morgan Stanley führte am 23. Januar zur Hochstufung auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 17 Euro. Die Aktie ist eine Geschichte mit zwei unterschiedlichen Seiten: Während das Geschäft mit Fertiggerichten überzeugt, verkaufen sich die Kochboxen schwach. Der Markt unterschätzt noch das Potenzial von Fertiggerichten in Nordamerika und Europa.

Zum Chart

Der Aktienkurs von HelloFresh hat seit dem 15. September 2023 eine Abwärtssequenz im Ausmaß von 66 Prozent ausgebildet. Das partielle Tief wurde am 22. Januar 2024 bei 11,335 Euro markiert. Gemessen vom All-Time-High am 26. November 2021 auf dem Niveau von 97,20 Euro entspricht dies einem Verlust von rund 88 Prozent. Mittlerweile notiert die Aktie wieder auf dem Niveau von Anfang Februar 2018, kurz nach dem Börsengang. Ab dem 22. Januar 2024 tendiert der Kurs wieder seitwärts. Der ausgeprägte Kursverlust hat zu einer faireren Bewertung geführt. So wird das erwartete KGV 2025 bei aktuell 8,44 ausgewiesen und entspricht nicht mehr dem eines Wachstumsunternehmens. HelloFresh ist in die KGV-Niederungen von Substanzwerten wie Volkswagen oder Commerzbank abgerutscht. Sollten die Planzahlen von den Marktteilnehmern akzeptiert werden, könnte der Kurs langsam seinen Boden finden. Aus heutiger Sicht scheint die Knock-out-Grenze der vorgestellten Inline-Option bei 8,00 Euro weit genug entfernt. Bei einem unvorhergesehenen Ereignis kann aber auch diese Barriere unterschritten werden. Ein Ausbruch nach oben über die Knock-out-Grenze bei 18,00 Euro bis zum Fälligkeitszeitpunkt am 15. März 2024 erscheint auch schwer vorstellbar.