EQS-Adhoc: Persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beabsichtigt Dividendenerhöhung

20.02.2024 / 20:35 CET/CEST

Persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beabsichtigt Dividendenerhöhung Vor dem Hintergrund der stabilen Finanz- und Ertragslage beabsichtigt die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), die Dividendenzahlung nachhaltig auf ein höheres Niveau anzuheben. Daher plant die persönlich haftende Gesellschafterin, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie anzuheben, im Vergleich zur Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022. Der Aufsichtsrat wird sich mit der von der persönlich haftenden Gesellschafterin geplanten Anhebung der Dividende befassen, sobald die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 vorliegen. Eine Dividendenzahlung auf Basis des endgültigen Dividendenvorschlags der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 unterliegt dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung sowie dem Vorliegen weiterer gesetzlicher Voraussetzungen. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wird wie vorgesehen am 28. März 2024 den vollständigen Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2023 veröffentlichen.



