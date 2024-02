ROUNDUP: Gasekonzern Air Liquide steigert Gewinn - Aktie legt zu

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im vergangenen Jahr dank einer guten Nachfrage seinen Gewinn gesteigert. Effizienzmaßnahmen sowie Preiserhöhungen in der Industriesparte ließen den Gewinn wachsen. Unternehmenschef Francois Jackow zeigte sich optimistisch, in den kommenden Jahren noch profitabler zu wirtschaften. An der Börse legte die Air-Liquide-Aktie nach den Neuigkeiten deutlich zu.

Am Vormittag notierten die Scheine zuletzt rund sechs Prozent höher bei etwa 182,26 Euro. Seit einem Jahr haben sich die Papiere damit um rund ein Fünftel verteuert.

Wie der Konkurrent des Linde-Konzerns am Dienstag in Paris mitteilte, stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf gut 27,6 Milliarden Euro. Analysten hatten sich einen Tick mehr erhofft. Inklusive des starken Rückgangs der Energiepreise sowie negativer Währungseffekte ging der Umsatz aber um 7,8 Prozent zurück. Air Liquide muss Preisschwankungen an die Kunden aus der Großindustrie weitergeben.

2023 verdiente Air Liquide unter dem Strich mit rund 3,1 Milliarden Euro knapp zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das abgeschlossene Jahr sollen 3,20 Euro je Aktie als Dividende ausgezahlt werden, das sind 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im laufenden Jahr will Unternehmenschef Jackow die Betriebsmarge weiter steigern und den um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn bei konstanten Wechselkursen vergrößern. Im vergangenen Jahr lag der bereinigte Überschuss bei 3,3 Milliarden Euro.

Zudem hält Jackow am geplanten mittelfristigen Geschäftswachstum fest. So soll der Umsatz in der Zeit von 2021 bis 2025 im Schnitt um fünf bis sechs Prozent pro Jahr steigen. Die operative Marge soll sich von 2022 bis 2025 um 3,2 Prozentpunkte verbessern und damit doppelt so stark wie ursprünglich vorgesehen. Insgesamt will die Unternehmensführung rund 16 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand nehmen.

UBS-Analyst Geoff Haire zeigte sich von der Verbesserung der Marge vor Energiekosteneffekten positiv überrascht./ngu/stw

UBS Geoff Haire: Guidance broad-based for FY24 and achievable

Guidance is broad-based, with management reiterating that"Air Liquide is confident in its ability to further increase its operating margin and to deliver recurring net profit growth at constant exchange rates". Management raised its ex-energy EBIT margin improvement target to +320 bps by 2025. Having already achieved 150bps in 2022 and 2023, this implies a further 170bps over the next two years, this compares to consensus at 130bps and UBSe at 110bps. FY24 consensus (pre results) estimates OSG of 5.0% (vs 2H23 +2.6%) and +70bps (vs 64bps in 2H23 and UBSe at 41bps) on the EBIT margin ex-energy and 9% growth in recurring net income. Guidance for 270m - 290m of sales from new projects in Large Industries in 2024 has also been reiterated (compared to 267m in 2023).