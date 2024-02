Die meistgehandelten Produkte: Calls auf Versorger gefragt

Am Aktienmarkt ging es mit dem DAX® leicht aufwärts. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren am heutigen Vormittag Puts auf den DAX®.

Die anstehenden Quartalszahlen bei Nvidia nehmen Anleger zum Anlass um hier verstärkt Call Optionsscheine nachzufragen. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen ist die Rheinmetall Aktie unter den Anlegern weiterhin sehr beliebt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD20PV 5,93 17071,50 Punkte 16522,839822 Punkte 28,55 Open End DAX ® Put HC695N 2,75 17071,50 Punkte 17319,81055 Punkte 56,44 Open End Rheinmetall Call HC4288 17,62 399,20 EUR 222,667819 EUR 2,27 Open End DAX ® Put HB18MS 1,55 17071,50 Punkte 17202,237687 Punkte 98,26 Open End DAX ® Put HB18MU 1,96 17071,50 Punkte 17240,992327 Punkte 76,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 09:03 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Put HC9KBS 0,34 193,76 USD 180,00 USD 55,09 13.03.2024 Nvidia Call HD0H8X 10,05 694,57 USD 730,00 USD 6,25 18.12.2024 Nvidia Call HD0H7B 6,15 694,57 USD 725,00 USD 10,19 19.06.2024 ASML Call HC3T70 5,75 833,10 EUR 850,00 EUR 13,51 19.06.2024 Schaeffler AG Call HC9D29 1,29 6,21 EUR 5,00 EUR 4,77 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HC3M0Q 35,09 400,25 EUR 334,996285 EUR 6 Open End Rheinmetall Long HC48N6 33,60 400,25 EUR 321,598195 EUR 5 Open End Rheinmetall Long HC4733 32,42 400,25 EUR 301,501061 EUR 4 Open End E.ON Long HC4MV3 13,33 119,53 EUR 8,025504 EUR 3 Open End RWE Long HC9P5B 4,32 30,86 EUR 25,981175 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 10:03 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!