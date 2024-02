Rimkus feiert sein 40-jähriges Bestehen und sichert sich eine Investition von HGGC

Partnerschaft mit HGGC ermöglicht Rimkus die Vertiefung der Expertise und die Erweiterung der Marktreichweite

Die Rimkus Consulting Group, Inc. ("Rimkus"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der ingenieurtechnischen Beratung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Wachstumsinvestition von HGGC , einem führenden mittelständischen Investmentunternehmen, erhalten hat. Der bestehende Minderheitsinvestor Century Equity Partners und das Managementteam von Rimkus werden sich in erheblichem Umfang an der Transaktion beteiligen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240222597061/de/

"Wir freuen uns, HGGC als strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Ihre Investition ist nicht nur eine Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement des Rimkus-Teams, sondern versetzt uns auch in die Lage, unseren Wachstumskurs zu beschleunigen. Mit dem Fachwissen und den Ressourcen von HGGC sind wir in der Lage, neue Höhen zu erreichen und unser Dienstleistungsangebot zu erweitern, um unseren Kunden einen noch größeren Wert zu bieten", sagte Jonathan Higgins, Präsident und Chief Executive Officer von Rimkus.

Rimkus bietet Ingenieurs- und technische Beratung für globale Kunden wie Unternehmen, Anwaltskanzleien, Versicherungsträger, Drittverwalter und Regierungsbehörden. Die neue Partnerschaft mit HGGC wird Rimkus dabei helfen, sein Dienstleistungsportfolio zu erweitern, seine Kunden besser zu bedienen und sich weiter als führendes technisches Beratungsunternehmen zu etablieren.

"Rimkus ist ein bewährter Marktführer mit einer fantastischen Marke und einer wirklich differenzierten Kultur. Ihre Erfolgsbilanz und ihr Ruf bei den Kunden machen sie zu einem äußerst attraktiven Partner für uns", sagte HGGC. "Wir freuen uns darauf, Rimkus bei seinem Wachstum zu unterstützen, indem wir das Dienstleistungsangebot erweitern, die bereits vorhandene Expertise vertiefen und in Technologien investieren, um den Betrieb zu verbessern."

Seit 2020 hat Rimkus 15 strategische Akquisitionen getätigt und sein Netzwerk auf über 1.500 Mitarbeiter und mehr als 110 Büros weltweit ausgebaut. Nach einem strategischen Rebranding Anfang letzten Jahres hat Rimkus seine bestehenden Praxisbereiche erweitert, um den Anforderungen seiner globalen Kunden stets einen Schritt voraus zu sein, und stark in Technologielösungen und Mitarbeiter investiert, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, in den von ihm bedienten Branchen führend zu bleiben.

"Wir freuen uns, Rimkus weiterhin zu unterstützen und mit HGGC und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um die Marktführerschaft des Unternehmens auszubauen", so Century Equity Partners.

J.P. Morgan fungierte als exklusiver Finanzberater für Rimkus. Baird beriet Century Equity Partners, und Piper Sandler beriet HGGC.

Über Rimkus Rimkus ist ein weltweiter Anbieter von ingenieurtechnischer und technischer Beratung für Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden. Die Experten von Rimkus sind spezialisiert auf forensische Beratung, Streitbeilegung und Baumanagement, Lösungen für die gebaute Umwelt und Human Factors Support für die Verbraucher-, Industrie- und Gesundheitsindustrie. Seit mehr als 40 Jahren werden die professionellen Ingenieure, Architekten, Wissenschaftler und technischen Spezialisten des Unternehmens von lokalen, nationalen und internationalen Geschäftskreisen für ihr Engagement für hervorragende Dienstleistungen anerkannt. Rimkus unterhält weltweit mehr als 110 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rimkus.com .

Über HGGC HGGC ist ein werte- und partnerschaftlich orientiertes privates Investmentunternehmen. Das Ökosystem des Unternehmens aus Investoren, Betreibern und Fachleuten ist durch die gemeinsame Mission vereint, führende Unternehmen zu entwickeln und gemeinsam langfristige Werte zu schaffen. HGGC investiert in Technologie-, Geschäftsdienstleistungs-, Finanzdienstleistungs- und Konsumgüterunternehmen, deren Wert im Allgemeinen zwischen 200 Millionen und 1,5 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien, und verwaltet über 6,9 Milliarden Dollar an kumulierten Kapitalzusagen. Seit seiner Gründung 2007 hat HGGC mehr als 600 Plattforminvestitionen, Add-on-Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Liquiditätsereignisse mit einem Gesamttransaktionswert von über 71 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste aktueller und früherer Investitionen, finden Sie unter www.hggc.com .

Über Century Equity Partners Century Equity Partners, LLC ("Century") ist eine in Boston ansässige Private-Equity-Firma, die Kapital für Unternehmen des unteren Mittelstands bereitstellt, die Investitionen zur Unterstützung des Wachstums oder zur Finanzierung von Übernahmen, Teilübernahmen oder Rekapitalisierungsmöglichkeiten suchen. Century konzentriert sich auf Unternehmen, die in den Bereichen Versicherungen, Vermögensverwaltung, Spezialfinanzierungen sowie Bank- und Kreditvergabedienste tätig sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240222597061/de/

Medien Für Rimkus Victoria Cook Pierpont Communications für Rimkus vcook@piercom.com +1-713-627-2223

Für HGGC Trevor Blaisdell Stanton TBlaisdell@StantonPRM.com +1-646-502-3532