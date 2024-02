itel Grand 2024 Brand Launch, das größte Event der Branche bei den ägyptischen Pyramiden

itel, die weltweit führende Smart-Life-Marke, die sich für erschwingliche und qualitativ hochwertige Unterhaltungselektronikprodukte einsetzt, wird ihre visuelle Identität mit der spektakulären Einführung ihres neuen Logos am 22. Februar bei den Pyramiden von Gizeh in Ägypten neu definieren. Dieses bedeutsame Ereignis wird nicht nur eine bedeutende Entwicklung des Markenimages von itel markieren, sondern auch als Plattform dienen, um mit geschätzten Partnern und Kunden weltweit, insbesondere mit Kunden aus dem Nahen Osten und Nordafrika, in Kontakt zu treten und zu feiern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240223097106/de/

itel successfully launched its 2024 brand launch event at Egyptian Pyramids (Photo: Business Wire)

Die Enthüllungszeremonie bei den ägyptischen Pyramiden unterstreicht das Engagement von itel nicht nur für technologische Innovationen, sondern auch für die Schaffung eines unvergesslichen und eindrucksvollen Erlebnisses für die Teilnehmer. Die Veranstaltung wird mit einem atemberaubenden Eröffnungsfeuerwerk eröffnet, das die Bühne für einen Abend voller Feierlichkeiten und Vorfreude bereitet, gefolgt von einer inspirierenden Eröffnungsrede. Anschließend werden die Teilnehmer mit einer fesselnden Logo-Show verwöhnt, bei der das neue Logo-Design mit einer tiefgründigen Interpretation seiner Bedeutung für die Markenidentität von itel enthüllt wird.

Im Rahmen der Veranstaltung wird itel die mit Spannung erwarteten Smartphones der itel P55-Serie, einschließlich P55+, P55 und P55 5G, offiziell vorstellen. Diese Smartphones zeichnen sich durch drei wichtige technologische Upgrades aus: 45-W-PowerCharge-Technologie mit dreistufiger intelligenter Aufladung; iBoost-Spielraum, der das Spielerlebnis optimiert. Und das erste 5G-Smartphone von itel, das P55 5G, bietet ein schnelles Surferlebnis für Einsteiger in 5G-Netze in Schwellenländern.

Neben dem Smartphone-Launch stellte itel auch eine Reihe von Smart-Life-Zubehör vor, darunter die Smartwatch E1 mit Funktionen wie Blutsauerstoffüberwachung, Herzschlag-Tracking und Gesundheitsmanagement, die intelligenten Ohrhörer BudsAce mit Geräuschunterdrückung und hervorragender Klangqualität sowie weitere zuverlässige und erschwingliche Haushaltsgeräte und innovative Kinderelektronik als Teil seines Engagements für einen ganzheitlichen Smart Lifestyle.

"Wir freuen uns sehr, geschätzte Partner, prominente Medienvertreter und KOLs zu unserer großen Enthüllung bei den ägyptischen Pyramiden begrüßen zu dürfen", sagte Steven Yang, Regionaldirektor für Nordafrika bei itel. "Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Produkteinführung. Es ist eine Gelegenheit zum freundschaftlichen Austausch, zur Pflege enger Kundenbeziehungen, zur Förderung künftiger Kooperationen und zur Pflege langfristiger, enger Kontakte mit unseren geschätzten Partnern. Wir wollen das unvergleichliche Serviceniveau der internationalen Marke itel demonstrieren und unser Engagement für die Schaffung dauerhafter Verbindungen in dieser pulsierenden und dynamischen Region unter Beweis stellen."

Das Treffen bei den ägyptischen Pyramiden, einem der acht Weltwunder, symbolisiert den Übergang von itel in eine neue Ära, die sich durch Innovation und dauerhaften Stil auszeichnet. Seien Sie bereit, Zeuge der Entfaltung eines neuen Kapitels im Vermächtnis der Marke zu werden, das ihr unermüdliches Engagement für die Bereitstellung nicht nur von Technologie, sondern auch von raffinierten und eindringlichen Erlebnissen unterstreicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240223097106/de/

Willa Cai, Marketing@itel-mobile.com