TecDAX® lebt auf - Ziehen die deutschen Tech-Werte jetzt nach? - n-tv Zertifikate vom 23.02.24

Der US-Technologie-Index #Nasdaq 100® hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Dass es auch in Deutschland einen Index für Tech-Werte gibt, ist dabei fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie sich der deutsche #TecDAX® geschlagen hat, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.



