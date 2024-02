Amazon.com - Allzeithoch: Anlauf- und Signalmarke!

Mit dem heutigen Handelstag wird die Amazon-Aktie in den Dow Jones® aufgenommen. Für uns Grund genug, den Titel unter die charttechnische Lupe zu nehmen. Seit Anfang 2023 befindet sich das Papier wieder im Vorwärtsgang. Im Verlauf dieses Aufwärtstrends konnte die Aktie den Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 139,02 USD) sowie eine interne Trendlinie (akt. bei 158,00 USD) zurückerobern. In der Summe ist der zugrundeliegende Aufwärtsimpuls absolut intakt, zumal auch die Mehrzahl an Indikatoren (z. B. RSI, MACD) freundlich zu interpretieren sind. Damit markieren die bisherigen Rekordstände bei gut 188 USD das nächste Anlaufziel. Im langfristigen Kontext steckt das bisherige Allzeithoch ein äußerst interessantes Level ab, denn ein Vorstoß in „uncharted territory“ würde die Schiebezone zwischen 90 USD und 190 USD der letzten fünf Jahre nach oben auflösen (siehe Chart). Unter Risikogesichtspunkten dient indes das jüngste Aufwärtsgap auf Tagesbasis (165,75/159,76 USD) – verstärkt durch die 38-Tages-Linie (akt. bei 160,52 USD) – als eine erste sinnvolle Rückzugszone auf der Unterseite.

Amazon.com (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?

