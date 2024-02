DAX: Auf den Weg zu neuen Rekorden

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas volatiler in die neue Handelswoche, konnte sich aber in den ersten Handelsstunden fangen und ganz knapp an seine Rekorde vom Freitag anknüpfen. Hierbei stellt sich nicht die Frage neuer Verlaufshochs, sondern wie weit diese angesichts der mittlerweile überkauften Situation noch ausgebaut werden können.

Immer noch steht der Bereich um 17.500 Punkten als nächste Zielzone für das heimische Leitbarometer im Raum, eine überschießende Welle könnte sogar an 17.577 Punkte heranreichen, ehe Bullen wieder auf den nächsten Widerstand treffen und dieser im Anschluss für eine gesunde Konsolidierung sorgt.

Auf der Unterseite klafft aber immer noch eine zu Donnerstag gerissene Kurslücke weit offen, was nach einem erfolgreichen Test von 17.500 Punkten Abwärtsrisiken auf zunächst 17.200 und darunter 17.157 Punkte bereithält. Spätestens ab 17.000 Zählern sollte wieder eine Aufnahme der Rallye gelingen, um nicht weiteres Abwärtspotenzial sogar auf 16.780 Punkte zu riskieren.

Seitens der Wirtschaftsdaten ist heute nur sehr wenig los, weitere folgen lediglich noch aus den USA und werden mit Zahlen zu Neubauverkäufen aus Januar (annualisiert) um 16:00 Uhr fortgesetzt, nur eine halbe Stunde später schließt sich der Dallas-Fed-Geschäftsindex per Februar dem Geschehen an. Ansonsten läuft weiterhin die Bilanzsaison, unter anderem werden Berkshire Hathaway, Heico und Workday ihre Bücher für Investoren öffnen.