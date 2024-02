Collins Aerospace zeichnet L&T Technology Services als Top-Lieferant des Jahres aus

LTTS alleiniger Empfänger dieser Auszeichnung für die Lieferung von High-End-Engineering-Lösungen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein bekanntes globales Unternehmen für digitale Engineering- und F&E-Dienstleistungen, wurde von Collins Aerospace Global Engineering & Technology Center (GETC) in Indien als Lieferant des Jahres 2023-24 ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für die konsequente Demonstration und Expertise von LTTS in den Bereichen Engineering und Design, Produktentwicklung, intelligente Fertigung und Digitalisierung - Bereiche, die für den Erfolg von Collins Aerospace in kommerziellen, regionalen, unternehmerischen und militärischen Flugzeugen sowie in internationalen Raumfahrtprogrammen entscheidend sind.

Collins Aerospace GETC in Indien und LTTS verbindet eine langjährige Partnerschaft und dies ist eine Anerkennung des Engagements von LTTS für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Seit 2015 ist LTTS Zulieferer von Collins Aerospace (einer Einheit von RTX) und konzentriert sich auf die Erbringung gleichbleibend exzellenter Dienstleistungen. Im April 2016 wurde LTTS als Lieferant des Jahres ausgezeichnet und festigte damit seinen Ruf als zuverlässiger und hochwertiger Dienstleister.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied bei L&T Technology Services, kommentierte diesen Erfolg wie folgt: "Unsere dauerhafte Partnerschaft mit Collins Aerospace basiert seit jeher auf der Lieferung von außergewöhnlichen und hochwertigen technischen Lösungen. Diese Anerkennung ist nicht nur ein Symbol für unseren Erfolg, sondern auch ein eindeutiges Zeugnis für das unermüdliche Engagement und den Innovationsgeist unseres Teams."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen über 23.200 Mitarbeiter, die sich auf 22 globale Designzentren, 28 globale Vertriebsbüros und 105 Innovationslabore verteilen (Stand: 31. Dezember 2023).

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

