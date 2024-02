EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: Wertminderung auf Goodwill und Anpassung des At-Equity-Buchwerts der Minderheitsbeteiligung an Envalior

EQS-Ad-hoc: LANXESS Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis

LANXESS Aktiengesellschaft: Wertminderung auf Goodwill und Anpassung des At-Equity-Buchwerts der Minderheitsbeteiligung an Envalior



27.02.2024 / 20:10 CET/CEST

Ad hoc gem. Art. 17 Absatz 1 MMVO Wertminderung auf Goodwill und Anpassung des At-Equity-Buchwerts der Minderheitsbeteiligung an Envalior Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 hat LANXESS einen Wertminderungsbedarf in Höhe von 413 Millionen Euro auf den Goodwill identifiziert. Die Wertminderung entfällt auf die Business Units Flavors & Fragrances und Polymer Additives und mindert den im Rahmen von Akquisitionen entstandenen Goodwill. Hintergrund der Wertminderung ist eine in Teilen schwächer als erwartete Nachfrage in den genannten Geschäftsbereichen insbesondere für die Jahre 2023 und 2024. Im Rahmen der gleichzeitig noch laufenden Erstellung des Jahresabschlusses bei unserem Joint Venture Envalior ist daneben die Notwendigkeit für eine materielle Wertanpassung unserer Minderheitsbeteiligung absehbar. Diese wird sich aller Voraussicht nach auf einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen. Die Werthaltigkeitsanalysen sind noch nicht abgeschlossen und noch nicht final auditiert. Die Wertanpassung bei LANXESS sowie die Verminderung des Wertes der Minderheitsbeteiligung an Envalior haben keine Auswirkungen auf das EBITDA vor Sondereinflüssen und sind nicht zahlungswirksam. LANXESS legt seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 am 14. März 2024 vor. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wird sich voraussichtlich im Rahmen der Kapitalmarkt-Erwartungen bewegen. Der Konsensus für das EBITDA vor Sondereinflüssen (Vara) liegt derzeit bei 510 Millionen Euro. Köln, 27. Februar 2024 Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen, Erwartungen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.



Kontakt:

Eva Frerker



LANXESS AG

Head of Investor Relations



Kennedyplatz 1

50569 Köln, Deutschland

Telefon: +49 221 8885-5249

Fax: +49 221 8885-4944

