EQS-News: IGP Advantag AG: erfolgreicher nächster Schritt im Portfoliobereinigungsprozesses durch Verkauf der Conbene Improvement GmbH

EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

IGP Advantag AG: erfolgreicher nächster Schritt im Portfoliobereinigungsprozesses durch Verkauf der Conbene Improvement GmbH



27.02.2024 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

IGP Advantag AG: erfolgreicher nächster Schritt im Portfoliobereinigungsprozesses durch Verkauf der Conbene Improvement GmbH

27.02.2024, Berlin – In den vergangenen Monaten hat sich die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) in einem umfangreichen Bereinigungsprozess von Beteiligungen getrennt. Die jüngste Transaktion betrifft den Verkauf der Gesellschaftsanteile an der Conbene Improvement GmbH, Krumbach, an die Mitgesellschafter. Die Conbene ist auf agiles Projektmanagement im Bereich Bau-, Anlagenbau- und Vorfertigungsindustrie spezialisiert.

Vorstand Stefan Ehgartner hierzu: „Die IGP Advantag AG wird sich mit einer schlankeren Konzernstruktur auf das Wachstum der 100%tigen Tochtergesellschaften konzentrieren. Trotz der angespannten Lage am Immobilienmarkt müssen Eigentümer und Nutzer weiterhin in ihren Bestand investieren, um einer deutlichen Abwertung entgegenzuwirken. Hier setzen beispielsweise unsere Kompetenzen in der Sanierung von Hotelimmobilien, in der Umwidmung von Gewerbe- in Wohnimmobilien sowie in der energetische Bestandssanierung an, um die Objekte zukunftsweisend auszurichten.“

Zukünftig wird das Kompetenz- und Leistungsspektrum der Conbene Improvement GmbH innerhalb der IGP Advantag AG von der IGP Ingenieur GmbH abgedeckt. Unter dem Dach der IGP Ingenieur GmbH wird so ein Großteil des Leistungsspektrums der veräußerten Beteiligungen gebündelt den Kunden zur Verfügung stehen. Das Team um Christan Werner und Nikolaos Hatzijordanou setzt seit 1998 erfolgreich verschiedene Großprojekte in Deutschland und weltweit um. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Bauleitung und Bauüberwachung, Projektsteuerung, LEAN Management, Inbetriebnahme Management und CO2 neutrales Bauen. Für diese Arbeit nutzt die IGP Ingenieur GmbH mit der gruppeneigene BIM Software [überbau] digitale Lösungen auf der Höhe der Zeit. Jedes Projekt wird in einer eigenen Projektdatenbank geführt, das webbasiert und auf kollaborative Nutzung ausgelegt ist. Alle Projekt- und Baustelleninformationen sind darin vernetzt und aktuell verfügbar: Projektbeteiligte, Werkverträge, Bautenstand, Rechnungsprüfung, Kostenverfolgung, Budgets, Mangeldokumentation, Zustandsfeststellung, Bautagesberichte.

Besonders stolz ist die IGP Advantag auf die vielfältigen Referenzen der IGP Ingenieur GmbH. Dazu zählen beispielsweise die Hochhausentwicklung FOUR in Frankfurt/Main, die Erweiterung des Terminal 1 am Flughafen München, die Bestandsrevitalisierung der Treptowers in Berlin und der Neubau myhive in Düsseldorf.



Termine:

28.03.2024 - Veröffentlichung vorl. Konzern-Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2023

13.05.2024 - Frühjahrskonferenz 2024 (13.05.2023 - 15.05.2023)

28.06.2024 - Veröffentlichung geprüfter Konzern-Jahresabschluss per 31.12.2023

28.08.2024 - Ordentliche Hauptversammlung der IGP Advantag AG

24.09.2024 - Veröffentlichung ungeprüfter Konzern-Halbjahresabschluss H1 2024

18.11.2024 - Winter 1on1 Summit 2024 (18.11. - 19.11.2023)

Über die IGP Advantag AG:

Der IGP Advantag Konzern besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Green Solutions GmbH (Beratung, Planung, Ausführung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel).

Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilen- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet.

Kontakt:

IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 185

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.21015-100

Mail: aktie@igp-advantag.ag