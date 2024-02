EQS-News: PUMA wird neuer Ausrüster von RB Leipzig

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG PUMA wird neuer Ausrüster von RB Leipzig Herzogenaurach, 27. Februar 2024 – Das Sportunternehmen PUMA hat eine langfristige Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligaverein RB Leipzig vereinbart und wird ab der Spielzeit 2024/25 Ausrüster aller Männer-, Frauen- und Nachwuchsmannschaften. Seit dem kometenhaften Aufstieg aus der Oberliga in die höchste deutsche Spielklasse hat RB Leipzig mit innovativem Fußball frischen Wind in die Bundesliga gebracht und konnte sich bereits sechs Mal für die Champions League qualifizieren. Zudem holten sich die Leipziger bereits zwei Mal den DFB-Pokal und einmal den DFL-Supercup. Die Frauenmannschaft stieg 2023 in die Bundesliga auf. „Die Roten Bullen von RB Leipzig haben sich in kürzester Zeit nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen gemacht“, sagte PUMA CEO Arne Freundt. „Wir freuen uns auf viele großartige Fußballmomente und darauf, den Verein in den nächsten Jahren auf seinem erfolgreichen Weg zu begleiten.“ Die Zusammenarbeit umfasst neben der Ausstattung der Teams auch umfangreiche Sponsoring- und Merchandising-Rechte, Werbeleistungen rund um die Spieltage in der Red Bull Arena und der RB Leipzig Fußballakademie sowie digitale Aktivierungen. PUMA wird auch die eSport Teams von RB Leipzig ausstatten. „Wir freuen uns sehr, mit einem solch renommierten Unternehmen eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen zu haben. Für RB Leipzig ist die Zusammenarbeit mit PUMA ein weiterer großer und wichtiger Schritt in seiner Entwicklung“, sagte Johann Plenge, Geschäftsführer von RB Leipzig. „Wir werden nicht nur vom erstklassigen Knowhow profitieren und unsere Mannschaften für den größtmöglichen Erfolg ausstatten, sondern auch gemeinsam Projekte umsetzen und Innovationen im Fußball vorantreiben. PUMA ist jung, dynamisch und schnell und passt mit diesen Werten perfekt zu unserem Club sowie der RB Leipzig-DNA.“ Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek – PUMA Corporate Communications – robert.bartunek@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

