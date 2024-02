Silberpreis vorerst unter 23 Dollar – Das ist diese Woche wichtig

Vor Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten dürften Anleger am Silbermarkt vorerst keine größeren Risiken eingehen. Mit rund 22,63 Dollar je Unze notiert am Dienstagvormittag laut IG-Indikation allerdings ein Plus von 0,43 Prozent auf der Kurstafel. Ihren Kopf zerbrechen dürften sich Investoren weiterhin über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik.

Zahlreiche Konjunkturdaten im Blick – Fed-Notenbanker im Fokus

Am heutigen Dienstag blicken Anleger auf frische Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Güter (14:30 Uhr). Ökonomen rechnen mit einem Minus in Höhe von 4,8 Prozent nach null Prozent im Dezember (per Jahresmonatsvergleich).