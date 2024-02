ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Neutral' - Ziel 6,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Bruttomarge seien etwas hinter der Konsenserwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger aber sei, dass auch die Ziele für 2024 des Online-Autohändlers leicht unter den Schätzungen lägen. Zudem dürfte es nicht so gut ankommen, dass keine spezifischen Ziele für das operative Ergebnis (Ebitda) genannt worden seien./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 07:33 / GMT

