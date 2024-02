Gerresheimer - Inverse S-K-S als Kurstreiber

Die vergangene Woche brachte für die Gerresheimer-Aktie eine äußerst spannende Entwicklung. Gemeint ist der Sprung über die jüngsten Verlaufshochs bei rund 97 EUR, wodurch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart) vervollständigt wurde. Der beschriebene Ausbruch wird zudem von einigen konstruktiven Indikatorsignalen begleitet. Beispielhaft möchten wir in diesem Zusammenhang die Bodenbildung und den Sprung über den Schwellenwert von 1 im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy sowie das neue Einstiegssignal seitens des MACD hervorheben. Rein rechnerisch hält die beschriebene Bodenbildung ein Kursziel im Bereich von rund 113 EUR bereit. Jenseits dieser Marke rückt dann schon wieder das bisherige Allzeithoch bei 122,90 EUR auf die Agenda. Bei der Rückkehr in die Erfolgsspur hat die Gerresheimer-Aktie das nächste Schlüsselniveau passiert. Schließlich ist der Spurt über das alte Rekordlevel bei 103,70 EUR zusätzliches Wasser auf die Mühlen der Bullen. Um die gute charttechnische Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft indes, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 100,03 EUR) nicht mehr zu unterschreiten.

Gerresheimer (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gerresheimer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.