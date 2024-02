IBEX 35 Index: Ausbruch eine Frage der Zeit

Nach Beendigung eines seit 2015 bestehenden Abwärtstrends beim spanischen Leitindex IBEX 35 im Februar 2023 kam ein regelkonformes Kaufsignal zustande, welches sukzessive umgesetzt wird. Aktuell hängt der Index noch an den Verlaufshochs aus 2020 fest, sendet aber klare Anzeichen einer baldigen Rallyefortsetzung aus.

Grund zur Annahme liefert nämlich die kurzzeitige Pause an den Verlaufshochs aus 2020 bei 10.100 Punkten in Form eines leicht abgewickelten und untergeordneten Abwärtstrends. Solche Kursmuster kommen häufig als bullische Flagge in einem intakten Aufwärtstrend vor.

Eine Auflösung der Bullflag durch einen Kurssprung über 10.301 Punkte würde demnach weiteres Aufwärtspotenzial an 10.643 und darüber 10.886 Punkte freisetzen. Übergeordnet könnte sogar der Bereich um 11.184 Punkten einem Test unterzogen werden.

Auf der Unterseite sollte dagegen keine Auflösung zustande kommen, unterhalb von 9.600 Punkten würden empfindliche Verluste zunächst auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 9.200 Punkten drohen, darunter müssten die Verlaufstiefs aus Ende Oktober 2023 bei 8.879 Punkten als Support zum Einsatz kommen.