Peter Cuneo zum Vorstandsvorsitzenden von OCSiAl ernannt

OCSiAl, das weltweit führende Unternehmen für die industrielle Synthese von Graphen-Nanoröhren, gibt die Ernennung von Peter Cuneo zum Vorstandsvorsitzenden bekannt.

Als Präsident und CEO von Marvel Entertainment hat Herr Cuneo den legendären Umschwung eines gerade aus dem Konkurs gegangenen, sich abmühenden Superhelden-Franchise zu einem Kraftpaket der Unterhaltungsindustrie inszeniert, wobei der Aktienkurs von einem Tiefstand von 0,96 $ auf 54 $ pro Aktie stieg, die 2009 von Disney bezahlt wurde. Herr Cuneo war unter anderem Präsident und CEO von Remington Products, Präsident der Security Hardware Group von Black & Decker und Präsident des Pharmakonzerns Bristol Myers Squibb in Kanada.

Herr Cuneo bringt in OCSiAl seinen Reichtum an strategischer Führungserfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Investitionen in vielen Branchen ein. Herr Cuneo sagte: "Ich freue mich sehr, bei OCSiAl einzusteigen, das das Potenzial hat, ein weltweit führendes Unternehmen in der Nanotechnologie zu werden."

Konstantin Notman, CEO von OCSiAl, kommentierte: "Ich freue mich, Peter im Vorstand begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung und seine strategische Führungsqualitäten sind genau das, was OCSiAl braucht, um die nächsten Schritte auf seinem Weg von einem Einhorn-Technologieunternehmen zu einem Global Player zu gehen."

OCSiAl widmet sich der Verbesserung ausgewählter Eigenschaften aller von der globalen Industrie verwendeten Basismaterialien. Das Unternehmen entwickelt universelle Nanoröhrenlösungen, die es seinen Kunden ermöglichen, Materialien im Rahmen von Standardherstellungsprozessen mit Nanoröhren zu versehen. In Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern schafft OCSiAl neue Generationen von nano-augmentierten Materialien und Endprodukten mit bisher unerreichten Eigenschaften. Diese bahnbrechenden Produkte setzen neue Marktstandards und werden eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Übergangs zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft spielen.

Über OCSiAl OCSiAl hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und ist der weltweit führende Hersteller von Graphen-Nanoröhren, auch bekannt als einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren. OCSiAl produziert hochreine Graphen-Nanoröhren im industriellen Maßstab unter dem Markennamen TUBALL". Graphen-Nanoröhren haben das Potenzial, in bis zu 50 % der globalen Materialmärkte eingesetzt zu werden. OCSiAl hat eine breite Palette von Nanoröhrenprodukten für elektrochemische Energiequellen und verschiedene Polymere entwickelt und vermarktet sie weltweit und schafft auf ihrer Grundlage grundlegend neue Produkte. Der Vertrieb und das Händlernetz des Unternehmens decken mehr als 50 Länder auf der ganzen Welt ab. https://ocsial.com

