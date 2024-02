Aqara führt intelligente Deckenleuchte für alltägliche oder stimmungsvolle Beleuchtung ein

Aqara, ein führender Anbieter von intelligenten Haustechnik-Lösungen, freut sich, mit der Einführung der Deckenleuchte T1M eine Erweiterung seiner Produktlinie für intelligente Beleuchtung bekannt geben zu können. Diese intelligente Leuchte kombiniert für alltägliche und stimmungsvolle Beleuchtung strahlend weißes Licht nahtlos mit ineinander übergehendem farbigem Licht. Die Deckenleuchte T1M ist in den Amazon-Markenläden in Nordamerika ( US , Canada ) und Europa ( Frankreich , Deutschland , Italien , Polen , Spanien , UK ) sowie über ausgewählte Aqara-Einzelhändler weltweit* erhältlich.

Diese Deckenleuchte für Räume zwischen 5 und 20 Quadratmetern stellt eine vielseitige Beleuchtungslösung dar. Mit einem Spektrum, das von warmem bis kühlem Weiß (2700-6500 K) bis zu beeindruckenden 16 Millionen Farben reicht, können Nutzer das perfekte Ambiente für jede Stimmung und jeden Anlass erzeugen. Darüber hinaus ermöglicht der separat ansteuerbare RGB-Ring die nahtlose Integration in ganzheitliche Smart-Home-Erfahrungen, so dass die Nutzer darüber visuelle Benachrichtigungen oder Alarme über Statusänderungen in ihrem Haus erhalten können, z. B. wenn jemand die Aqara-Türklingel benutzt oder ein aktiviertes Sicherheitssystem auslöst. Für hörgeschädigte Personen kann die Deckenleuchte T1M zur Erzeugung individuell angepasster visueller Alarme mit intelligenten Alarmsystemen verknüpft werden und so für noch mehr Sicherheit und Komfort der Nutzer sorgen.

Ebenso wie die Aqara Zigbee-Geräte unterstützt die Deckenleuchte T1M über einen Aqara-Hub* Matter und andere wichtige Plattformen wie Apple Home (einschließlich Adaptive Lighting für HomeKit-Nutzer), Amazon Alexa und Google Home. Die umfangreiche Kompatibilität macht sie zu einer zukunftssicheren Ergänzung für jeden Raum. Die Deckenleuchte verbraucht dank des energieeffizienten Zigbee-Protokolls im Passivbetrieb nur wenig Strom, ist auch als Repeater für das Zigbee-Netzwerk einsetzbar und sorgt so für eine höhere Reichweite und bessere Reaktionszeiten. Zigbee stellt sicher, dass das lokale Automationssystem auch dann funktioniert, wenn die Deckenleuchte nicht mit dem Internet verbunden ist. Die T1M wurde für hervorragende Leistungen entwickelt und verfügt für naturgetreue Farbtöne über einen Farbwiedergabeindex (Ra) von 90. Sie wurde strengen Tests unterzogen, um eine Lebensdauer von 50.000 Stunden zu gewährleisten.

Gestützt auf den Erfolg des LED Strip T1 steht die Deckenleuchte T1M für die jüngste Erweiterung des Portfolios intelligenter Leuchten von Aqara und weist auf das Betreben des Unternehmens hin, die ultimative Smart-Home-Erfahrung zu kreieren. Da eine intelligente Beleuchtung ein zentraler Bestandteil eines wirklich intelligenten Hauses ist, harmoniert die T1M mit anderen Aqara-Geräten, mit dem Ziel, das tägliche Leben besser zu machen. Die T1M kann beispielsweise für die automatisierte Beleuchtung mit Präsenz- oder Bewegungssensoren kombiniert werden und hilft so beim Energiesparen. Außerdem können Nutzer durch die Verknüpfung mit einem Aqara-Lichtschalter mit dem Wireless Switch-Modus von der herkömmlichen Lichtregelung profitieren und gleichzeitig die ausgefeilten intelligenten Funktionen der Deckenleuchte nutzen.

Für weitere Informationen über die Deckenleuchte T1M besuchen Sie bitte unsere Website .

* Die Verfügbarkeit des Produkts kann je nach Vertriebsweg unterschiedlich sein und ständig angepasst werden. Daher ist anzuraten, im örtlichen Handel die Verfügbarkeit in Echtzeit zu prüfen. ** Die Matter-Kompatibilität der Deckenleuchte T1M erfordert einen Matter-kompatiblen Aqara-Hub (z.B. Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3) und ist zum Zeitpunkt der Markteinführung möglicherweise noch in der Beta-Phase.

Für Medienanfragen: media@aqara.com