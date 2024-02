DAX setzt Höhenflug zunächst fort. SMA Solar strahlt wieder.

Im Vorfeld vielbeachteter Preisindex-Daten aus den USA eröffnete der DAX® erneut freundlich. Unterstützung kommen von mehrheitlich guten Unternehmenszahlen. Zudem nutzen einige Investoren den jüngsten Rücksetzer einiger Titel zum Einsteig.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf kam unter Druck nachdem der Konzern nach dem Rekordjahr 2023 für das laufende Geschäftsjahr ein geringeres Wachstum erwartet. Gesundheitstitel wie Bayer und Halbleiteraktien wie Infineon starteten heute ebenfalls schwach in den Handelstag. Covestro holte die gestrigen Kursverluste hingegen heute wieder auf und klopfte an die Widerstandsmarke bei EUR 50,40. Die geplante Dividendenerhöhung bei Freenet kam bei den Investoren gut an. Puma setzte mit Unterstützung positiver Analystenkommentare den Erholungskurs fort. Siemens markierte ein neues Allzeithoch. Ein überraschend gutes Schlussquartal sorgte bei SMA Solar für ein gutes Ergebnis für 2023. Für 2024 zeigte sich das Management vorsichtig optimistisch. Die Aktie reagierte mit einem zweistellige Kurssprung.. Stark gefragt waren weiterhin Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW. SAP-Konkurrent Salesforce meldete gestern überraschend starke Geschäftszahlen. Dies stützte zu Handelsbeginn die Aktie von SAP.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.663/18.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.296/17.365/17.400/17.448/17.536/17.581 Punkte

Im frühen Handel schraubte sich der DAX® bereits auf 17.670 Punkte. Damit ist das nächste Kursziel (161,8%-Retracementlevel) abgearbeitet. Bei einem Ausbruch über dieses Level rückt die nächste 1.000er-Marke ins Blickfeld. Im Bereich von 18.000 Punkten befindet sich aktuell die obere Kante des langfristigen Bollingerbands. „The trend is your friend!“ Zwar signalisieren der kurz- und langfristige RSI seit Tagen einen überkauften Status. Die Bullen zeigen jedoch noch keine Schwächen. Anzeichen für einen Rücksetzer gibt es frühestens unterhalb von 17.581 beziehungsweise 17.536 Punkten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.01.2024 – 29.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2019 – 29.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 88,94* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 84,44** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 09:55 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,00 14.083,918345 15.844,408138 5 Open End DAX® HC977R 17,27 15.844,227304 16.725,166342 10 Open End DAX® HC0558 18,38 16.430,996957 17.017,583548 15 Open End DAX® HD136D 23,40 16.900,412679 17.251,941263 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 09:55 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 5,31 21.122,260829 19.362,776502 -5 Open End DAX® HD275Q 5,90 19.361,95187 18.480,98306 -10 Open End DAX® HD275U 3,20 18.481,797391 18.041,930613 -20 Open End DAX® HD3178 5,83 18.305,766495 17.954,295778 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 09:55 Uhr

