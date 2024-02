Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Die BLKB erzielt 2023 ein ausgezeichnetes Geschäftsergebnis und erhöht die Ausschüttung deutlich



Die BLKB hat ihre Leistungsfähigkeit im Geschäftsjahr 2023 erneut gesteigert und als Finanzgruppe einen Geschäftserfolg von 193.2 Mio. CHF (plus 18,2 % im Vergleich zum Vorjahr) erzielt. Ein vorteilhaftes Zinsumfeld, eine positive Entwicklung im Kommissions- und Handelsgeschäft, Kostendisziplin sowie Effizienzsteigerungen haben zum sehr guten Resultat beigetragen. Der Gewinn auf Konzernstufe beträgt 152.5 Mio. CHF und liegt um 17,1 % über der Vorjahresperiode. Die BLKB erhöht die Ausschüttungen an den Kanton und die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber um circa 14 % und stärkt gleichzeitig die Eigenmittel substanziell. Liestal, 29. Februar 2024 Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2023 im Überblick: Geschäftsergebnis: Die BLKB erzielt sowohl im Geschäftsertrag (458.5 Mio. CHF; +13,9 %) wie auch beim Gewinn auf Konzernstufe (152.5 Mio. CHF; +17,1 %) ein ausgezeichnetes Ergebnis zum Start der neuen Strategieperiode 2023-2027.

Die Ausschüttung an den Kanton Basel-Landschaft wird um 8.4 Mio. CHF auf 68.7 Mio. CHF und die Dividende auf 40 CHF pro Zertifikat erhöht. Das entspricht einer Steigerung der Dividendensumme von 14,3 % auf insgesamt 22.8 Mio CHF. Bewertungen: Die BLKB wird von führenden Ratingagenturen positiv bewertet. Standard & Poor’s bewertet die Bonität der BLKB mit dem zweithöchsten Rating «AA+» mit Ausblick «stabil». Die Ratingagentur MSCI bestätigte das Nachhaltigkeitsrating «AA». «Die BLKB ist mit einem Wachstum in allen Kundensegmenten sehr gut in die neue Strategieperiode gestartet. Dank laufend verbesserter Kosten- und Risikostrukturen haben wir die Tiefzinsphase erfolgreich gemeistert. Diese optimierten Strukturen bilden in einem signifikant veränderten Zinsumfeld eine vorteilhafte Basis für die Profitabilität der BLKB und ihre weitere positive Entwicklung. Aufgrund unseres guten Ergebnisses können wir die Ausschüttungen an den Kanton sowie an die Inhaberinnen und Inhaber von Zertifikaten deutlich erhöhen», kommentiert Thomas Schneider, Bankratspräsident der BLKB, den Abschluss. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft beträgt 331.9 Mio. CHF. Die Steigerung um 13,7 % gegenüber der Vorjahresperiode ist unter anderem auf nachhaltiges Wachstum im Hypothekargeschäft zurückzuführen. Die BLKB profitierte zudem vom positiven Zinsumfeld. Gleichzeitig stieg jedoch der Zinsaufwand, da die Sparzinsen für Spareinlagen und Vorsorgegelder in 2023 mehrfach angehoben wurden. Auch das Wachstum im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft setzte sich im Berichtsjahr erfolgreich fort. Der erwirtschaftete Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Höhe von 85.7 Mio. CHF liegt 3,9 % über dem Vorjahresergebnis. Der erzielte Erfolg aus dem Handelsgeschäft notierte mit 24.5 Mio. CHF 9,3 % über dem Vorjahr, was der grösseren Nachfrage nach Devisen und Sorten zuzuschreiben ist. «Im vergangenen Jahr konnten wir ein sehr gutes Geschäftsergebnis erzielen und den Wert der BLKB als stabile und sichere Bank noch einmal deutlich steigern», sagt John Häfelfinger, CEO der BLKB. Er bestätigt die Ambitionen der BLKB in der neuen Strategieperiode: «Wir wollen unsere Ertragskraft weiter stärken. Dafür verfolgen wir konsequent den eingeschlagenen Weg zur Stärkung des indifferenten Geschäfts sowie der Kostendisziplin und Effizienzsteigerung. Durch die Erhöhung der Eigenkapitalbasis schaffen wir Resilienz und insbesondere Raum für weiteres Wachstum im regionalen Kreditgeschäft. Davon profitieren unsere Kundinnen und Kunden sowie die regionale Wirtschaft.» Kundinnen und Kunden vertrauen der BLKB Die Bilanzsumme der BLKB beträgt auf Konzernebene zum 31. Dezember 2023 insgesamt 34.1 Mia. CHF. Das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die BLKB bleibt wie in den Vorjahren hoch. Die Kundinnen und Kunden haben der BLKB auf Stufe Konzern im zurückliegenden Jahr Netto-Neugelder im Umfang von rund 1028 Mio. CHF anvertraut. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen betragen 21.0 Mia. CHF. Das Kreditvolumen konnte gegenüber dem 31. Dezember 2022 um 2,7 % gesteigert werden und beläuft sich auf 25.7 Mia. CHF. Das Aktivgeschäft konnte grösstenteils durch Kundengelder refinanziert werden. Die Refinanzierungsquote bleibt mit 81,6 % weiterhin auf hohem Niveau. Investitionen in die Zukunft Innovationsprojekte, Investitionen in die Digitalisierung sowie regulatorisch vorgegebene Projekte führen zu einem um 9.6 Mio. CHF höheren Sachaufwand (+12,1 %). Der Personalaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um 17.2 Mio. CHF auf 151.7 Mio. CHF zugenommen. Diese Zunahme ist auf den Aufbau der Tochtergesellschaften sowie auf zusätzliche Investitionen in Umfang und Qualität bei der Kundenberatung und auf Investitionen in die Umsetzung der Strategie 2023-2027 im Stammhaus zurückzuführen. radicant bank ag und BLKB Services AG Beide Tochtergesellschaften entwickeln sich operativ insgesamt entsprechend den Erwartungen: Die radicant bank ag hat im August 2023 erfolgreich den Markteintritt lanciert. Auf radicant wird eine Bewertungskorrektur in der Höhe von 22 Mio. CHF vorgenommen, was in etwa den nicht-aktivierbaren Personal- und Sachkosten entspricht. Die BLKB Services AG hat von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 16. Januar 2024 die Bewilligung als FINMA-regulierte Fondsleitungsgesellschaft erhalten und wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2024 mit der strategischen Immobilienberatung (Real Estate Advisory) in den Markt eintreten. Der nachhaltige BLKB-Immobilienfonds befindet sich zurzeit im Aufbau. Konsistente Risikopolitik Ein wichtiger Grund für den nachhaltigen Erfolg der BLKB sind die konsistente Risikopolitik und ihre konsequente Umsetzung. Der sorgfältige Umgang mit den Risiken drückt sich in den Wertberichtigungen und Rückstellungen aus. Die Nettobildung der Wertberichtigungen für die Ausleihungen liegt bei niedrigen 1.8 Mio. CHF. Die Cost-Income-Ratio ist mit 52,4 % weiterhin auf tiefem Niveau. Die BLKB-Finanzgruppe hat zudem ihr Eigenkapital substanziell gestärkt. Die Eigenmitteldeckung (Gesamtkapitalquote) konnte von 18,5 % auf 19,1 % gesteigert werden. Einerseits konnten aus der Gewinnverwendung des Vorjahres sowie der Zuweisung in die Reserven für allgemeine Bankrisiken die Eigenmittel gestärkt werden. Andererseits leistete der konsequente Fokus auf die optimierte Kapitalallokation einen zusätzlichen Beitrag. Erhöhung der Dividende Die BLKB erhöht die Ausschüttung an den Kanton und die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber. Der Kanton erhält als Eigner im Frühjahr 2024 eine Gewinnablieferung und Abgeltung der Staatsgarantie in Höhe von 68.7 Mio CHF (+13,8 %). Den KBZ-Inhaberinnen und -Inhabern wird eine Dividende von 40 CHF ausbezahlt, was einer Erhöhung um 14,3 % entspricht. Die Dividendenrendite des BLKB-Zertifikats bei einem Schlusskurs (29.12.2023) von 856 CHF beträgt 4,7 %. Neues Konzept der Zertifikatsversammlung überzeugte Unter dem Motto «BLKB bei uns» wurden im Spätsommer 2023 drei öffentliche Veranstaltungen in den Gemeinden Pratteln, Sissach und Laufen durchgeführt. Gut 10 000 Besucherinnen und Besucher nahmen das Angebot an, das die früheren Zertifikatsversammlungen ersetzte. Die BLKB wird im Jahr ihres 160-jährigen Bestehens mit «BLKB bei uns» in den Gemeinden Liestal und Aesch zu Gast sein. Ausblick Trotz einer sich für das Jahr 2024 abzeichnenden Abschwächung der allgemeinen Wirtschaftsdynamik rechnet die BLKB mit einer erhöhten Kreditnachfrage im KMU-Bereich und strebt eine Zunahme des Anlagegeschäfts und der damit verbundenen indifferenten Erträge an. Die BLKB geht im laufenden Geschäftsjahr von einem in etwa gleichbleibenden Reingewinn bei stabilen Ausschüttungen aus. Für Rückfragen:

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien. Medienmitteilung (PDF) Mit gut 975 Mitarbeitenden, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der 2021 gegründeten digitalen Bank radicant bank ag sowie der 2022 gegründeten BLKB Services AG den BLKB-Konzern. Mit einem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist der BLKB-Konzern mit einer Cost-Income-Ratio von rund 52,4 % ein sehr effizient geführtes Finanzinstitut. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

