DAX 40 weiter auf Rekordhöhen – 18.000 Punkte und EZB im Blick

Der DAX 40 könnte seine Rekordjagd auch am letzten Tag der Handelswoche weiter fortsetzen. Insbesondere der Rückgang der EU-Inflation sollte die Zinssenkungsfantasien hierzulande weiter befeuern. Laut IG-Indikation kann das heimische Börsenbarometer derzeit seine jüngsten Zugewinne bei rund 17.726 Zählern verteidigen. Allein in dieser Woche ging es für den Leitindex um rund 2 Prozent aufwärts. Seit Jahresbeginn notiert ein Plus von 5,31 Prozent auf der Kurstafel.

Inflation in EU weiter rückläufig – Zinssenkungsfantasien nehmen an Fahrt auf

Der Preisdruck in der Eurozone legte einer ersten Schätzung zufolge im Februar um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten jedoch mit einer Teuerungsrate von 2,5 Prozent gerechnet. Im Januar lag die Teuerungsrate noch bei 2,8 Prozent nach 2,9 Prozent im Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Zielrate von 2,0 Prozent an, welche damit weiter in Reichweite kommt.