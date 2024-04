DAX 40 Wochenausblick: Geopolitische Risiken im Fokus – Berichtssaison voraus

In der neuen Handelswoche dürften weiterhin die geopolitischen Risiken für Gesprächsstoff in Anlegerkreisen sorgen. Auch die geldpolitischen Fragezeichen sollten weiterhin ein zentrales Thema darstellen. Zudem dürfte die US-Berichtssaison weiter an Fahrt aufnehmen.

Nahostkonflikt als Damoklesschwert für die Börsen – Neue Ausweitung befürchtet

Die Sorgen rund um eine Ausweitung des geopolitischen Konflikts zwischen dem Iran und Israel dürfte die Börsen weiterhin beschäftigen, auch wenn die Furcht am Montagvormittag zunächst etwas nachgelassen hat. Die Angst vor einer erneuten Verschärfung dürfte aber weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger hängen.

