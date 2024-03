DAX: Wie lange geht der RUN noch weiter?! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 03.03.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Der DAX hat sich bereits Ende der vorletzten Handelswoche erholen k├Ânnen und setzte diese Erholung in der letzten Handelswoche weiter fort. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index nach Tagen mit Kursgewinnen die Anstiege konsolidiert hat, um danach weiter zu steigen. Es ist damit, auf Tagesbasis, eine Stufenform erkennbar, die bullisch interpretiert werden kann. Das Tageschart ist somit nach wie vor bullisch zu interpretieren. Einzig der bereits mehrere Wochen anhaltende "Run" sollte langsam auch (kurzfristige) technische R├╝cksetzer einplanen lassen...

DAX Rahmenbedingungen:

Die Inflation in Deutschland ist im Februar 2024 weiter zur├╝ckgegangen. Die Steigerung betrug 2,5 Prozent und lag damit unter dem Wert im Januar (2,9 Prozent) und so niedrig wie seit Sommer 2021 nicht mehr. Besonders die sinkenden Energiepreise trugen zu dem R├╝ckgang bei, aber auch Nahrungsmittel schw├Ąchten sich in der Teuerung ab. Die Kernrate, also die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, betr├Ągt hingegen voraussichtlich 3,4 Prozent, was gegen├╝ber dem Vormonat eine Steigerung um 0,4 Prozent entspricht. Somit ergibt sich folgendes Bild: ohne Ber├╝cksichtigung der Preissteigerung f├╝r Nahrungs- und Energiepreise, geht die Inflation kaum zur├╝ck, sondern bleibt maximal stabil.

Die EZB hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zeit f├╝r Zinssenkungen noch nicht reif ist, auch wenn die M├Ąrkte hier eine andere Wahrnehmung oder Hoffnung haben. Getragen ist die Einstellung der Zentralbank auch von der Erfahrung aus fr├╝heren Zinszyklen. Abwarten ist der bessere Ansatz, als zu fr├╝h die Zinsen zu senken. Volkswirte teilen die Ansicht, dass die Inflation in den kommenden Monaten nur noch moderat sinken k├Ânnte und dass es noch einige Zeit in Anspruch nehmen k├Ânnte, bis die Zielmarke tats├Ąchlich erreicht wird. Das k├Ânnte im 2025 der Fall sein.

Auf jeden Fall haben die Verbraucher durch gestiegene L├Âhne gepaart mit einer sinkenden Inflation mehr Kaufkraft zur Verf├╝gung, was wichtig ist, die Inlandsnachfrage und den Konsum wieder zu steigern, um damit auch die Konjunktur in Deutschland wieder zu beleben.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich bereits Ende der vorletzten Handelswoche erholen k├Ânnen und setzte diese Erholung in der letzten Handelswoche weiter fort. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index nach Tagen mit Kursgewinnen die Anstiege konsolidiert hat, um danach weiter zu steigen. Es ist damit, auf Tagesbasis, eine Stufenform erkennbar, die bullisch interpretiert werden kann.

Das Tageschart ist somit nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange es der Index es schafft, sich...



