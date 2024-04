Der deutsche Aktienindex Dax geht mit einem deutlichen Kursgewinn ins Wochenende. Am Wochenende konnte der Index, auch dank starker Vorgaben von Techwerten aus den USA, 1,4 Prozent gewinnen und schloss bei 18.161 Punkten.

Weniger stark legte der MDax zu. Der Index der mittelgroßen schloss den Handelstag gut ein halbes Prozent oberhalb des Schlusskurses vom Donnerstag bei 26.175 Punkten.

Alphabet und Microsoft mit starken Zahlen

Im Fokus standen am Freitag die Quartalszahlen der beiden Tech-Schwergewichte Alphabet und Microsoft. Am Tag zuvor hatte noch Enttäuschung über Metas Investitionspläne den Sektor unter Druck gebracht. Doch die Daten der beiden anderen Mitglieder der "Magnifizent Seven" lösten zum Wochenausklang wieder Euphorie aus. Alphabet und Microsoft überzeugten im ersten Quartal mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Googles Werbeerlöse trotzten im abgelaufenen Quartal problemlos den KI-Herausforderern. Die Google-Mutter habe durchweg starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth in einem ersten Kommentar.

Neben den starken Zahlen kamen auch die Aussagen der beiden Tech-Giganten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gut an. Von Anlegern wurden vor allem die beiden Alphabet-Aktiengattungen mit Anstiegen um fast zehn Prozent gefeiert. Aber auch Microsoft überzeugte, wie das Kursplus von knapp drei Prozent zeigte. Die zwei Unternehmen festigten mit ihren Kurssprüngen ihre Rolle, die sie unter den "Magnificent 7" spielen, also den größten Technologiekonzernen aus den USA.

Die Bewertung von Alphabet kehrte zurück über die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Die Aktie schloss damit fast wieder zum drittplatzierten Kontrahenten Nvidia auf, dessen Kurs in den vergangenen Wochen vom Rekordhoch zurückgekommen war. Microsoft baute seine Führung mit einem Sprung zurück über die Drei-Billionen-Dollar-Marke aus.

Thyssenkrupp profitiert von Investoreneinstieg

Auf dem deutschen Aktienmarkt dominierte Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp die Schlagzeilen. Der Traditionskonzern aus Essen bekommt ein Energieunternehmen als Miteigentümer. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky übernimmt mit seiner Holding EPCG zunächst 20 Prozent der Stahlsparte des Industrieunternehmens. Über die Übernahme von weiteren 30 Prozent wird verhandelt. Ziel sei weiter die Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem beide Partner je 50 Prozent halten, teilte Thyssenkrupp am Freitag mit.

Thyssenkrupp hatte die Verhandlungen mit Kretinsky über einen Einstieg ins Stahlgeschäft schon Ende November öffentlich gemacht. Am Finanzmarkt starteten die Aktien nach der sich abzeichnenden Lösung eine Erholungsrally, zwischenzeit lag der Kurs zweistellig im Plus. Am frühen Nachmittag zogen die Titel im freundlichen MDax neun Prozent an.

EPCG soll laut der Mitteilung als strategischer Partner seine Kompetenzen einbringen, um eine ausreichende Versorgung mit Energie in Form von Wasserstoff, Grünstrom sowie der Bereitstellung von anderen Energierohstoffen zu gewährleisten. Das in neun europäischen Märkten aktive Unternehmen bringe als Energiehändler, -versorger und -lieferant umfangreiche Branchenkenntnisse mit. (mit Material von dpa-AFX)