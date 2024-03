Bitcoin Kurs steigt über 65.000 Dollar – Rekordhoch in Schlagdistanz

Mit zwischenzeitlich über 65.000 Dollar befindet sich das Bitcoin-Allzeithoch bei rund 69.000 Dollar aus November 2021 auch zu Wochenbeginn weiter in greifbarer Nähe. Am Markt herrscht derzeit die berüchtigte Ruhe vor einem möglichen Gipfelsturm. Schon bald könnten Anleger auch im US-Dollarraum ein neues Allzeithoch begrüßen.

Aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders dürften die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag auf Interesse stoßen.

Anleger steigen nach Verschnaufpause wieder ein – Gewinnmitnahmen bleiben weiterhin aus

Nach der jüngsten Verschnaufpause vom Wochenende könnte sich die Rallye schon bald weiter fortsetzen. Von einer Euphorie wie im November 2021 kann bis dato nicht die Rede sein. Dass die ganz großen Kursverwerfungen bislang ausgeblieben, spricht womöglich für einen anhaltenden Risikoappetit der Anleger.

Die Art und Weise des jüngsten Anstiegs deutet daraufhin, dass viele überzeugte Käufer, sprich große Adressen, sukzessive Positionen aufgebaut haben und womöglich auch noch aufstocken werden.