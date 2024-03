EQS-Adhoc: NanoFocus AG: Carl Mahr Holding GmbH kündigt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots an die Aktionäre der NanoFocus AG an

EQS-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

NanoFocus AG: Carl Mahr Holding GmbH kündigt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots an die Aktionäre der NanoFocus AG an



04.03.2024 / 10:42 CET/CEST

NanoFocus AG: Carl Mahr Holding GmbH kündigt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots an die Aktionäre der NanoFocus AG an Oberhausen, den 04.03.2024 – Die Carl Mahr Holding GmbH hat der NanoFocus AG heute ihre Absicht mitgeteilt, den Aktionären der NanoFocus AG ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb ihrer Aktien zum Angebotspreis von EUR 0,50 je NanoFocus-Aktie zu unterbreiten. Die Frist für die Annahme des Angebots soll mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die für den 8. März 2024 vorgesehen ist, beginnen und soll am 8. April 2024 enden. Das Angebot erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen der Angebotsunterlage, die im Bundesanzeiger veröffentlicht werden soll. Die NanoFocus AG wird, die im Bundesanzeiger veröffentlichte Angebotsunterlage, auch auf ihrer Internetseite unter der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlichen. Da die NanoFocus-Aktien nicht zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne des § 1 Abs. 1 des Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG) zugelassen sind, unterliegt das Übernahmeangebot nicht den Vorschriften des WpÜG. Kontakt für Rückfragen

NanoFocus AG

Fabian Lorenz

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de



NanoFocus AG

Max-Planck-Ring 48

46049 Oberhausen

Deutschland Zusatzinformationen: ISIN: DE000A3H2242

WKN: A3H224

Börsenkürzel: N2F0

