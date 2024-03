Dax niedriger erwartet - Bayer und Indexentscheid im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Montag war er bei einem Stand von 17.716 Punkten 0,1 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. In der Vorwoche war der deutsche Leitindex von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt.

Bei den Unternehmen steht am Dienstag der Kapitalmarkttag von Bayer im Fokus. Vorstandschef Bill Anderson will Investoren seine Pläne für die Zukunft des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns darlegen. Am Abend entscheidet die Deutsche Börse über die künftige Dax-Zusammensetzung. Aufstiegskandidat Lufthansa könnte es im Rennen um einen Platz in der ersten Börsenliga schwer haben, da der mögliche Absteiger Zalando im Februar kursmäßig Boden gutgemacht hat.

Auch wichtige politische Ereignisse könnten von den Anlegern beachtet werden. Bei den Vorwahlen im US-Präsidentschaftsrennen steht mit dem "Super Tuesday" der bislang wichtigste Höhepunkt in diesem Jahr an. In China hat der Nationale Volkskongress begonnen - die jährliche Parlamentssitzung des kommunistisch regierten Staates. Peking kündigte an, auch in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent wie im Vorjahr anzupeilen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.716,17

Dax-Future

17.679,00

EuroStoxx50

4.912,92

EuroStoxx50-Future

4.904,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.989,83 -0,3 Prozent

Nasdaq

16.207,51 -0,4 Prozent

S&P 500

5.130,95 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

40.075,58 -0,1 Prozent

Shanghai

3.039,06 +0,0 Prozent

Hang Seng

16.115,56 -2,9 Prozent

