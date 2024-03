EQS-Adhoc: MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft – Umsatz nach vorläufigen Zahlen unter der Prognose, EBITDA übertrifft Prognose

EQS-Ad-hoc: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft – Umsatz nach vorläufigen Zahlen unter der Prognose, EBITDA übertrifft Prognose

Berlin, 05. März 2024 – Die MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft erwartet nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von ca. EUR 102,73 Mio. (Vorjahr: EUR 106,7 Mio.), der damit voraussichtlich unter der eigenen Prognose von mindestens EUR 103,5 Mio. liegt. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird bei ca. EUR 8,1 Mio. erwartet (Vorjahr: EUR 1,7 Mio.) und liegt damit über der eigenen Prognose für das Geschäftsjahr 2023, nach der ein mindestens ausgeglichenes Konzern-EBITDA erwartet wurde.

Das höher als erwartete Konzern-EBITDA ist vor allem auf einen deutlich gesunkenen Materialeinsatz, Rückstellungauflösungen sowie auf den Abbau des Einsatzes von Fremdpersonal zurückzuführen.



Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand

Kontakt:

MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft

Französische Str. 53 - 55

10117 Berlin

Mario Ruano-Wohlers

Tel.: +49 (0)30-65 79 80-0

Fax: +49 (0)30-65 79 80-500

E-Mail: investor-relations@maternus.de

