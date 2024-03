IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Lithium: Kommt es zu Minenschließungen in China?

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Lithium: Kommt es zu Minenschließungen in China?

In der vergangenen Woche gab es viele Spekulationen im chinesischen Lithiummarkt. Sowohl Minenschließungen aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus umweltpolitischen Gründen sind wohl nicht mehr auszuschließen. Die kleine Rallye bei den Lithium-Aktien macht deutlich, dass der Markt derzeit bei den kleinsten positiven Nachrichten anspringt.

Noch vor zwei Wochen befand sich China wegen des Neujahrsfestes im Winterschlaf. Am 10. Februar begann im Reich der Mitte das Jahr des Drachen und so blieben für eine Woche auch die Börsen geschlossen. Mit Wumms wurde dann wieder gehandelt und viele Spekulationen über den Lithiummarkt machten schnell die Runde. So soll CATL, der größte Batterieproduzent der Welt, seine Jianxiawo-Lithiummine geschlossen haben. Sie gilt als eine der Bergwerke mit den höchsten Kosten weltweit. Angeblich hatte das CATL-Management, das gerade Rekordzahlen für 2023 gemeldet hatte, keine Lust mehr in der Produktion Verluste einzufahren und plant künftig mehr Lithium von Dritten einzukaufen. Jianxiawo ist kein unbedeutender Faktor. Die Mine steht für etwa drei Prozent des Weltmarktes. Dazu kamen Gerüchte, dass die Behörden in China mehr Kontrollen bei Lithium-Minen hinsichtlich der Einhaltung von Umweltvorschriften durchführen.

Unklar bleibt der Wahrheitsgehalt dieser Meldungen. Fakt ist aber, dass in der Folge etliche Aktien aus dem Lithiumsektor ansprangen. In Australien gewannen viele Titel zwischen fünf und zehn Prozent hinzu. Passend dazu erklärte Dale Henderson, CEO von Pilbara Minerals, dass er ein Ende der fallenden Preise im Markt sehe. Der Vorstandschef des größten australischen Lithiumproduzenten sieht vor allem die hohen Kapazitäten der chemischen Industrie, die an der Weiterverarbeitung von Lithium einen großen Anteil hat.

An der Börse jedenfalls zeigt der schnelle Anstieg der Lithium-Aktien, dass der Markt derzeit vor allem auf gute Nachrichten reagiert. Nach dem Absturz der Lithium-Preise im vergangenen Jahr um 80 Prozent scheint nun eine Stabilisierung auf dem 2022er Niveau statt zu finden. Gelingt dies, dürften die aktuellen Bewertungen im Nachhinein als günstig angesehen werden. Denn für 2025 prognostizieren die Analysten ein Angebotsdefizit im Markt. Sollte dieses aufgrund von Minenschließungen in China bereits 2024 eintreten - umso besser!

Chancen könnten sich für Anleger daher bei Arcadia Minerals bieten. Das Unternehmen hat erst jüngst neueste Bohrergebnisse von seinem Lithium-Projekt Bitterwasser in Namibia veröffentlicht. Diese deuten auf eine höhere Konzentration des weißen Öls mit zunehmender Tiefe hin. Derweil kommt der Minenbau beim Swanson-Tantal-Projekt voran: hier liegt man weiter im Plan, um im ersten Quartal 2025 in Produktion gehen zu können.

Für sein Lithium-Projekt Bitterwasser verfügt Arcadia Minerals bereits über eine JORC-konforme Mineralressource mit 327.284 LCE-Tonnen. Mit den nun durchgeführten Infill-Bohrungen soll es ein Update des Ressourcenberichts geben. Sobald dieser vorliegt, will das australische Unternehmen eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (Scoping Study) für das Projekt vorlegen.

Die kommenden Monate könnten für Anleger von Arcadia Minerals interessant werden. Springt zudem der Lithium-Markt an, bieten sich somit Chancen für antizyklisch orientierte Investoren.

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder Arcadia Minerals informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte oder Arcadia Minerals.

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Disclaimer/Risikohinweis

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Arcadia Minerals bezüglich der Explorationsaktivitäten und der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus 2012.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.