Redcare Pharmacy geht von etwas langsameren Wachstum aus

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy rechnet nach einem Rekordumsatz im vergangenen Jahr mit einem etwas langsameren Wachstum. Der Erlös soll 2024 auf 2,3 Milliarden Euro bis 2,5 Milliarden Euro anziehen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag im niederländischen Sevenum mit. Das entspräche einem Plus von 30 bis 40 Prozent und damit etwas weniger als 2023. Der Erlös mit rezeptfreien Medikamenten dürfte dabei im laufenden Jahr nur noch im Bestfall so stark wachsen wie zuletzt. Analysten hatten bislang das untere Ende der Konzernumsatzspanne erwartet.

Als bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) peilt Konzernchef Olaf Heinrich zwei bis vier Prozent an. 2023 blieben drei Prozent des Umsatzes bei Redcare. Im vergangenen Jahr fuhr das Unternehmen, das bis Juni noch unter dem Namen Shop Apotheke firmierte, einen operativen Gewinn ein. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (Ebitda) verzeichnete Redcare 53,5 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von acht Millionen im Jahr zuvor. Unter dem Strich reduzierte der Konzern den Verlust um 85 Prozent auf knapp 12 Millionen Euro./ngu/zb