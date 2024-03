Börsen legen vor Powell moderat zu - DHL auf Talfahrt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Kongress-Auftritt des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell haben sich Europas Anleger mit Bedacht vorangewagt.

Der Dax legte am Vormittag 0,2 Prozent auf 17.739 Punkte zu. Der EuroStoxx50 stieg um 0,4 Prozent auf 4915 Zähler. "Wir haben die Überraschungen der Gewinnsaison für das vierte Quartal auf beiden Seiten des Atlantiks hinter uns und konzentrieren uns jetzt ein wenig wieder auf die andere Säule dieses Bullenmarkts, nämlich die Aussichten für Zinssenkungen", sagte Ben Laidler, Stratege für globale Märkte bei eToro.

Powell dürfte am Nachmittag (ab 16 Uhr MEZ) vor dem Repräsentantenhaus nach Meinung von Börsianern aber nicht allzu konkret werden. "Die Anleger wollen aus den Worten heraushören, ob der Juni als erster Termin für eine Zinssenkung noch steht oder nach dem März und dann schließlich dem April dieser jetzt auch noch wackelt", sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Anleger warten zudem auf die Zahlen des privaten Anbieters ADP zur Beschäftigung in den USA, die Signale für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag senden könnten. Die deutschen Exporteure sind indes mit dem stärksten Umsatzplus seit Mitte 2020 ins neue Jahr gestartet. Die Unternehmen lieferten im Januar 6,3 Prozent mehr ins Ausland als im Vormonat.

DHL-AUSBLICK ENTTÄUSCHT - RATIONAL FLIEGT AUS DEM MDAX

Am Aktienmarkt griffen Anleger vor allem bei zinsabhängigen Immobilienwerten zu, die europaweit zulegten. Bei den deutschen Aktien rutschten DHL um 5,5 Prozent auf ein Vier-Monats-Tief von 39,41 Euro und standen damit am Dax-Ende. Der Ausblick des Logistik-Riesen enttäusche, sagten die Analysten von JP Morgan. Im Schnitt hätten Analysten für 2024 mit einem Vorsteuerergebnis (Ebit) von sechs bis sieben Milliarden Euro gerechnet. DHL hat eine Prognosespanne von sechs bis 6,6 Milliarden gesetzt.

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise überzeugte die Anleger hingegen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) sank im vergangenen Jahr um knapp zwei Prozent auf 903,5 Millionen Euro und damit weniger stark als erwartet. Die Aktien stiegen um 4,7 Prozent.

Der von der Deutschen Börse beschlossene Abstieg von Rational aus dem MDax erwischte einige Anleger kalt. Die Aktien des Großküchenhändlers fielen um bis zu 4,2 Prozent auf ein Anderthalb-Monats-Tief von 706 Euro. Der Ausschluss komme überraschend, "vor allem da es wegen Corporate Governance ist und nicht wegen der Marktkapitalisierung oder dem Handelsvolumen", fasste RBC-Analyst Sebastian Kuenne zusammen. Wirksam werden die Änderungen am 18. März. Im Leitindex Dax gab es keine Veränderungen, da Wackelkandidat Zalando seinen Platz knapp verteidigen konnte. Die Aktien des Online-Händlers gewannen rund fünf Prozent auf 19,86 Euro.

REKORDE VON BITCOIN UND GOLD

Am Devisenmarkt blies der Bitcoin erneut zum Sturm auf sein frisch erobertes Allzeithoch. Die Cyberdevise hatte am Dienstag zum ersten Mal in seiner Geschichte die 69.000-Dollar Marke überwunden und war bis auf 69.202 Dollar gestiegen. Danach hatten Gewinnmitnahmen den Kurs allerdings schnell wieder fallen lassen. Am Mittwoch kostete die Kryptowährung rund sechs Prozent mehr und stand bei 67.330 Dollar.

Der Goldpreis blieb mit 2125 Dollar je Feinunze ebenfalls in Reichweite seines am Dienstag erreichten Rekordhochs von 2141,59 Dollar. "Der Katalysator hinter dem jüngsten Aufstieg von Gold sind die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten, die erneut Spekulationen über mögliche Zinssenkungen angefacht haben", sagte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus. Niedrigere Zinssätze erhöhen die Attraktivität von nicht verzinslichen Vermögenswerten wie Gold.

