EQS-CMS: Brenntag SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Erwerb eigener Aktien - Schlussmeldung zur zweiten Tranche des am 2. Januar 2024 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms und 40. Zwischenmeldung Essen - 6. März 2024 - Die Brenntag SE hat am 6. März 2024 den Erwerb von Aktien der Brenntag SE im Rahmen der zweiten und somit letzten Tranche des am 7. März 2023 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs wurden insgesamt 3.068.465 Aktien (ISIN DE000A1DAHH0) zurückgekauft. Das entspricht ca. 2,08% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug im Durchschnitt 81,4739 EUR. Der Gesamtpreis der erworbenen Aktien betrug 249.999.944,46 EUR. Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Brenntag SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Sämtliche im Zuge der zweiten Tranche des Aktienrückkauprogramms erworbenen Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital der Brenntag SE entsprechend verringert werden. Erwerb eigener Aktien - 40. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 4. März 2024 bis einschließlich 6. März 2024 wurde eine Anzahl von 106.680 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Brenntag SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 13. März 2023 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 13. März 2023 mitgeteilt wurde. Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betrugen: Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumen gewichteter

Durchschnittskurs (EUR) 04.03.2024 60.886 84,7975 05.03.2024 42.402 84,8737 06.03.2024 3.392 84,9323 Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von Brenntag SE veröffentlicht unter https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/brenntag-aktie/aktienrueckkauf-2023/. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 13. März 2023 bis einschließlich 6. März 2024 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 10.114.628 Aktien. Kontakt

