EQS-News: Encavis Asset Management kündigt Baustart des zweitgrößten Solarparks Deutschlands an: Big, Bigger, Bartow

Corporate News Big, Bigger, Bartow: Encavis Asset Management kündigt Baustart des zweitgrößten Solarparks Deutschlands an.

Neubiberg/München, 6. März 2024 – Encavis Asset Management AG (Encavis AM), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieinvestitionen für institutionelle Investoren und Tochterunternehmen des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, startet für den Banken-Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV) mit dem Bau eines Solarparks der Superlative. Eine Erzeugungskapazität von 260 Megawatt (MW) und eine Ausdehnung über 205 Hektar – dieser Solarpark wird einer der größten seiner Art in Deutschland sein. Der Standort des Solarparks in der Gemeinde Bartow, etwa 150 Kilometer nördlich von Berlin, wurde sorgfältig gewählt, um optimale Sonneneinstrahlung und Effizienz zu gewährleisten. Der Bau der Freiflächen-Solaranlage wird in zwei Bauabschnitten stattfinden. Der Baubeginn des ersten Abschnitts ist für Anfang März 2024 geplant. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Sommer 2025 stattfinden. Es wird erwartet, dass der Solarpark eine Jahresstromerzeugung von etwa 270.000 Megawattstunden (MWh) erreichen wird, womit ca. 96.000 Haushalte mit Grünstrom versorgt und jährlich 100.100 Tonnen CO 2 eingespart werden können. Dieser Solarpark ist ein echtes „Leuchtturm-Projekt“ im Portfolio des EIF IV und unterstreicht die Marktpräsens und Stärke der Encavis für den Ausbau Erneuerbarer Energien zur Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte. „Erneut beweisen wir mit diesem gigantischen Großprojekt unsere Kompetenz für anspruchsvolle Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien und tragen wesentlich zur Energiewende bei. Basierend auf unserer Erfahrung und unserem Wissen werden wir sicherstellen, dass der Solarpark nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich rentabel betrieben wird,“ so Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG. Der Banken-Spezialfonds EIF IV wird exklusiv von der BayernLB angeboten und steht für Beteiligungen weiter offen. Bis heute konnten bereits rund 50 % der Zielgröße des Fonds platziert werden. Der Fonds richtet sich ausschließlich an Kreditinstitute, allen voran Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die großen Wert auf stabile Cashflows für ihre Investitionen und bankenspezifische Kennzahlen für ihr Reporting legen. Die BayernInvest Luxembourg S.A. verantwortet als AIFM das Fondsmanagement. Encavis Asset Management AG

Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level. Die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status (A-). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com

