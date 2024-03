Momcozy kündigt spannende Partnerschaft mit Boots an

Boots, der am schnellsten wachsende Einzelhändler für Gesundheits- und Schönheitsprodukte in Großbritannien, hat seine Partnerschaft mit Momcozy bekannt gegeben, dem Hersteller der äußerst beliebten M5 tragbaren Milchpumpe sowie einer breiten Palette von Produkten für die Mutterschaft. Als branchenführender Hersteller von tragbaren Milchpumpen bringt Momcozy seine begehrten Abpump- und Still-BHs, Still-Massagegeräte und vieles mehr auf den Online-Marktplatz von Boots und macht damit hochwertige Umstandsprodukte in ganz Großbritannien leichter zugänglich.

Momcozy wurde erstmals 2018 mit ihrer All-in-one M5 tragbaren Milchpumpe bekannt, die das Abpumpen revolutionierte, indem sie eine praktisch schmerzfreie und diskrete Möglichkeit schuf, jederzeit und überall abzupumpen. Das kompakte Design macht es vielbeschäftigten Müttern leicht, Milch abzupumpen, während sie pendeln, arbeiten oder sich zu Hause aufhalten. Sie verfügt über eine DoubleFit" Flange Tech für einen passgenauen Sitz, um die Pumpleistung zu erhöhen. Das Design mit dem Babymund ahmt die natürliche Bewegung eines saugenden Babys nach und sorgt durch sanfte Vibrationen für eine Lockerung der Ausführungsgänge. Dabei wiegt sie nur 230 g und ist damit nur 2/3 so groß wie herkömmliche Pumpen!

Die M5 verfügt über drei Modi: Stimulation, Expression und eine Mischung aus beidem mit einer Flaschenkapazität von 120 ml. Mütter können mit einer zweistündigen Ladung bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit erhalten, und die manuelle Abschaltzeit macht es einfacher, die Leistung zu überwachen. Und das Beste ist, dass die M5 flüsterleise ist, so dass das Abpumpen in der Öffentlichkeit oder unterwegs einfach und diskret ist.

Momcozy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Müttern von der Schwangerschaft bis ins frühe Erwachsenenalter Komfort und Begleitung zu bieten. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Boots so wichtig, um eine zugängliche Mutterschaftsbetreuung in Großbritannien zu ermöglichen. Die Partnerschaft ist ein Schritt in Richtung des Ziels von Momcozy, Müttern auf der ganzen Welt hochwertige Mutterschaftsprodukte anzubieten, die das Stillen stressfrei und zugänglich machen, damit sie die Flexibilität genießen können, die sie verdienen.

Mit ständiger Innovation und der Verpflichtung, kuschelige Designs zu entwerfen, die aus Liebe geboren wurden, wächst Momcozy weiter und macht das Leben von Müttern weltweit einfacher!

Über Momcozy Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern unterstützt und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft. Mit ständiger Innovation und der Verpflichtung, mit Liebe geborenes, gemütliches Design zu kreieren, wächst Momcozy in seiner Reichweite und Wirkung, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

