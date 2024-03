Aktien New York: Weitere Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag mit Gewinnen an ihre Vortagserholung angeknüpft. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt werden die Anleger neuerdings wieder mutiger.

Für den Dow Jones Industrial ging es nach einer halben Handelsstunde um 0,46 Prozent auf 38 840,43 Punkte nach oben. Der breiter aufgestellte S&P 500 legte 0,70 Prozent auf 5140,68 Zähler zu. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gab es wie schon am Vortag die deutlichsten Gewinne, er kam mit 18 173,23 Punkten auf ein Plus von 0,86 Prozent.

Konjunkturdaten aus den USA wurde ein leicht positiver Einfluss auf die Leitindizes nachgesagt. Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im vierten Quartal um 3,2 Prozent gestiegen und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte sich hingegen zur Vorwoche nicht verändert.

Thema Nummer eins blieb aber die Geldpolitik. US-Notenbankpräsident Jerome Powell richtet am Donnerstag erneut Worte an den US-Kongress. Auch auf die Europäische Zentralbank wurde geblickt, denn sie erwartet einen etwas schnelleren Rückgang der Inflation in Richtung des mittelfristigen Ziels von zwei Prozent./tih/jha/