ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Bayer auf 'Market-Perform' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach einem Strategieupdate von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 27 Euro gesenkt. Anders als erhofft, sehe der Agrarchemie- und Pharmakonzern vorerst von einer Aufspaltung ab, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit entfalle ein Kurstreiber./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 06:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 06:08 / UTC

