EQS-News: BVB für FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert

BVB für FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert



07.03.2024

Seit dem späten Mittwochabend ist klar, dass sich Borussia Dortmund für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft qualifiziert hat.



Das Turnier wird im Sommer 2025 zum ersten Mal in einem neuen Format mit 32 Vereinen ausgetragen und findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA statt. Davon entsendet die Europäische Fußball-Union (UEFA) zwölf Teilnehmer. Hierbei handelt es sich um die Gewinner der UEFA Champions League von 2021 bis 2024 sowie die besten Vereine einer Klubrangliste, die die Leistungen und Erfolge in den Spielzeiten 2020/21 bis 2023/24 in der UEFA Champions League abbildet. Jeder nationale Landesverband darf maximal zwei Teilnehmer entsenden, es sei denn, die Anzahl der Champions-League-Sieger in diesem Zeitraum ist höher.



Das Eröffnungsspiel findet am 15. Juni 2025 statt. Es werden acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams gebildet. In vier der acht Gruppen werden zwei Klubs aus Europa sein. Die weiteren 20 Teilnehmer kommen aus Südamerika (sechs), Afrika, Asien, Nord- und Mittelamerika (je vier), Ozeanien (einer). Der letzte Startplatz geht an einen Klub aus dem Gastgeber-Land USA. Die beiden Gruppenersten erreichen das Achtelfinale; von da an geht es im K.o.-System weiter. Das Finale ist für den 13. Juli 2025 angesetzt.



Neben Borussia Dortmund sind außerdem bereits qualifiziert: FC Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto, Benfica Lissabon, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, CF Monterrey, Seattle Sounders, Club Leon, Al-Ahly, Wydad AC Casablanca, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Auckland City.

