GNW-Adhoc: Rackspace Technology erhält den Status generative KI-Kompetenz von AWS

^SAN ANTONIO, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/), ein führender Anbieter von hybriden End-to-End- Multicloud-KI-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es die generative KI- Kompetenz von Amazon Web Services (AWS) in den Kategorien Beratungsdienste, generative KI-Anwendungen sowie Infrastruktur und Daten erhalten hat. Diese Spezialisierung zeichnet Rackspace Technology als AWS-Partner aus, der Kunden und das AWS Partner Network (APN) dabei unterstützt, die Entwicklung von Diensten, Tools und Infrastrukturen voranzutreiben, die für die Implementierung generativer KI-Technologien entscheidend sind. Der Erhalt der generativen KI-Kompetenz von AWS in den Kategorien Beratungsdienste, generative KI-Anwendungen sowie Infrastruktur und Daten zeichnet Rackspace Technology als einen AWS-Partner aus, der technische Kompetenz und nachweisliche Kundenerfolge bei der Unterstützung wichtiger Anwendungsfälle für Wissensmanagement, semantische Suche sowie Contentzusammenfassung und -erstellung zur Beschleunigung der Datenübernahme vorweisen kann. Rackspace Technology verfügt über die Erfahrung und Fachwissen, die das Unternehmen in erfolgreichen Projekten zur Erfüllung von Kundenwünschen mit generativen KI-Lösungen nachgewiesen hat. Diese Lösungen ermöglichen digitale Transformationsstrategien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, zur Bereitstellung hyperpersonalisierter und ansprechender Inhalte, zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Bereitstellung umsetzbarer Ergebnisse, die durch die generative KI-Technologie von AWS unterstützt werden. ?Rackspace Technology ist stolz darauf, die generative KI-Kompetenz von AWS bei der Markteinführung in den Kategorien Beratungsdienste, generative KI- Anwendungen sowie Infrastruktur und Daten erhalten zu haben", sagte D K Sinha, President, Public Cloud Rackspace Technology. ?Der Erhalt der generativen KI- Kompetenz von AWS ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams, die Grenzen der Innovation auszudehnen, damit Unternehmen ihre Ziele in einem zunehmend dynamischen und wettbewerbsorientierten Umfeld erreichen können." Das AWS-Kompetenzprogramm zielt darauf ab, Kunden bei der Kontaktaufnahme mit AWS-Partnern zu unterstützen, die über umfassende Kenntnisse und technisches Fachwissen bei der Verwendung von AWS-Technologien und Best Practices zur Einführung generativer KI verfügen. Diese AWS-Partner erleichtern die nahtlose Integration und Bereitstellung von AWS-basierten Lösungen, um die individuellen Anforderungen aller Kunden zu erfüllen, vom Startup bis zum globalen Unternehmen.

Rackspace Technology startete im Juni 2023 Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)),

ein globales Verfahren, das Unternehmen dabei helfen soll, die verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von KI in allen Branchen zu beschleunigen. FAIR bietet drei verschiedene Dienstangebote an, die den Anforderungen aller Branchen und Organisationen gerecht werden: Ideate, Incubate und Industrialize. FAIR Ideate und FAIR Incubate stehen auf dem AWS Marketplace (https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=FAIR) zur Verfügung. Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR) FAIR steht an der Spitze der weltweiten KI-Innovation und ebnet Unternehmen den Weg für eine schnellere Einführung von verantwortungsvollen KI-Lösungen. Unser umfangreiches Angebot von über 500 spezialisierten Anwendungsfällen umfasst viele Branchen und zeigt unser Engagement für maßgeschneiderte KI-Strategien. Die KI-Lösungen von FAIR, die auf Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt werden, unterstützen Unternehmen weltweit. Wir fördern nicht nur die digitale Transformation, sondern auch die Entdeckung neuer Möglichkeiten, die Optimierung von Betriebsabläufen und den schnellen, spürbaren Wertzuwachs für unsere Kunden in allen Branchen. Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid- Multicloud-AI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com °