Original-Research: Heidelberg Pharma AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Heidelberg Pharma AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Heidelberg Pharma AG Unternehmen: Heidelberg Pharma AG ISIN: DE000A11QVV0 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.03.2024 Kursziel: 8,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Thomas Schiessle EQUI.TS GmbH (07.03.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg Pharma AG: Royalty-Verkauf an HCRx: Mittelzufluss beschleunigen F&E Aktivitäten - ZircaixTM Potential steigt um 50 % Aktuell verbessern sich die Aussichten beim Badischen Pharma-Entwickler Heidelberg Pharma spürbar, fassen die Researcher von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zusammen. Insbesondere die erwartete, beschleunigte Entwicklung der Projektpipeline erhöhe den Unternehmenswert. Darüber hinaus verbessere der Finanzierungsdeal die Visibilität und reduziere das Risiko. Die Fachanalysten erhöhen ihren Zielkurs auf EUR 8,90 und bekräftigen ihr Anlageurteil. Durch die Vereinbarung mit HealthCare Royalty (HCRx) auf Basis künftiger Lizenzzahlungen für das im Zulassungsprozess befindliche Diagnostikum Zircaix TM (TLX205-CDx) der Firma Telix Pharmaceuticals Ltd gewinnt HPHA zuvorderst Zeit. Das sei, so die Aktienexperten aktuell besonders sinnvoll, denn die F&E-Aktivitäten mit ADCs - mit teils spektakulären Erfolgen, wie bei Enhertu von Daiichi Sankyo/Astra Zeneca, Topoisomerase Inhibitor in HER2 und anderen - und die M&A Aktivitäten in dem Segment hätten jüngst kräftig zugenommen. Das Interesse am Arbeitsfeld des Krebsmedikamentenentwicklers wachse gerade spürbar. Die durch den HCRx-Deal absehbar zufließenden Zahlungen (max. US$ 115 Mio. in drei Tranchen) verlängern die Finanzierungs-Reichweite bei Heidelberg Pharma, werden aber sehr wahrscheinlich sukzessive in die Projektpipeline in Ladenburg reinvestiert werden (Update erfolgt zur BPK am 25.03.24). Aus Sicht auch der Investoren sei besonders erfreulich, dass in dem von Morgan Stanley beratenen, innovativen Finanzierungsdeal mit Cap das Upside von ZircaixTM nach einigen Jahren wieder zum Großteil an HPHA fließe. Zumal das Einnahmepotential des Diagnostikums ZircaixTM steige, nachdem das Peak Sales-Potential von Seiten Telix von US$ 500 Mio. auf US$ 750 Mio. angehoben wurde. Damit wäre auch die Lizenzeinnahme-Indikation von HDPA (anlässlich des EKF im Nov. 23 wurden bis zu ca. US$ 100 Mio. p.a. in der Spitze genannt) aus Analystensicht auf ca. US$ 150 Mio. (brutto) anzuheben, folgern die Researcher. Nach Einschätzung der Analysten könnten in Summe bis zu US$ 115 Mio. (> EUR 2,65/Aktie) von HCRx etwa 6-9 Monate schneller als die potenziellen Meilensteine direkt von Telix nach Ladenburg fließen. Zuerst würden nach Vertragsunterzeichnung US$ 25 Mio.; dann nach FDA-Zulassung von ZircaixTM weitere US$ 75 Mio. - etwa zum Jahreswechsel 24/25, so die Analysten - fällig. Dafür trete HPHA die ursprünglich vereinbarten Lizenzeinnahmen von Telix, die ab Produktlaunch von Zircaix TM an HPHA fließen sollten, an HCRx bis zu einem "definierten kumulierten Betrag" ab. Von den darüber hinaus folgenden ZircaixTM Produktverkäufen wird HPHA - nach Abzug eines "niedrigen einstelligen Prozentsatzes an Lizenzgebühren an HCRx" - wieder in Form von Lizenzgebühren profitieren, betonen die Fachanalysten aus Frankfurt/M. Unterdessen werde das fortgeschrittenste ADC -Projekt HDP-101 derzeit in der Phase 1 entwickelt und soll nahtlos mit der gewählten Dosis in die Phase 2a für die Wirksamkeitstests geführt werden. Auf dem AACR-Kongress (05.04.-10.4.24 in San Diego, USA) würden die neuesten Daten (auch 5. Dosis-Kohorte) vorgestellt, was auch von Investoren sicherlich mit hohem Interesse verfolgt werden würde. Die Aktienexperten raten die Aktie zu Kaufen. ........................... Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29093.pdf

