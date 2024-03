Aktien Europa Schluss: EuroStoxx pendelt nach US-Jobdaten moderat ins Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am europäischen Aktienmarkt hat es am Freitag für den Leitindex EuroStoxx 50 letztlich moderate Verluste gegeben. Arbeitsmarktdaten aus den USA standen im Blickfeld und festigten generell die Erwartung von Anlegern, dass es im Juni eine erste Leitzinssenkung geben wird. Am Nachmittag sorgte dies zunächst noch für ein Tageshoch. Als an den US-Börsen Gewinnmitnahmen einsetzten, drehte der Leitindex der Eurozone noch ins Minus.

Der EuroStoxx 50 ging 0,26 Prozent tiefer bei 4961,11 Punkten aus dem Handel. In der Spitze hatte er sich mit 4986 Punkten noch weiter der 5000er Marke genähert, die letztmals im Jahr 2000 auf der Kurstafel stand. Seine Wochenbilanz fällt mit 1,4 Prozent jedoch klar positiv aus. Er verbuchte damit die siebte Gewinnwoche in Folge.

Der rekordhohe französische Cac 40 konnte sich am Freitag im Plus behaupten, indem er letztlich um 0,15 Prozent auf 8028,01 Punkte stieg. Der britische Leitindex FTSE 100 dagegen gab um 0,43 Prozent auf 7659,74 Punkte nach./tih/jha/