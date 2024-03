Tagesausblick für 12.03.: DAX schließt vor US-Inflationszahlen leichter. Delivery Hero und Deutsche Bank legen zu.

Der DAX® gab zum Handelsauftakt bis auf 17.700 Punkte nach und pendelte im weiteren Verlauf seitwärts. Aus den USA kamen keine signifikanten Impulse. Dort warten Investoren unter anderem auf den Konsumentenpreisindex, der morgen veröffentlicht wird.

An den Anleihemärkten gaben die Wertpapiere heute mehrheitlich nach. Dies galt vor allem für 2-jährige Bundesanleihen und vergleichbare US-Staatsanleihen. Die langfristigen Papiere zeigten sich hingegen stabil. Bei den Edelmetallen haben die Bullen das Zepter weiterhin in der Hand. Der Goldpreis verbesserte sich auf 2.183 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber stieg auf 24,45 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sank hingegen auf 81,80 US-Dollar und damit an das untere Ende der seit Mitte Februar gebildeten Seitwärtsspanne.

Unternehmen im Fokus

Die Allianz plant ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Profitieren konnte das Papier von dieser Meldung jedoch nicht. Brenntag kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Delivery Hero setzte den Erholungskurs fort und stieg über die Widerstandsmarke von EUR 24,20. Deutsche Bank hat das Februarhoch überschritten. Infineon prallte erneut an der 61,8%-Retracementlinie nach unten ab und stabilisierte sich zunächst bei EUR 33,40. Immobilienaktien standen heute auf dem Einkaufszettel vieler Investoren. LEG Immobilien will trotz Verluste für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende zahlen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Vonovia hat im Tagesverlauf die Widerstandsmarke bei EUR 27 überschritten.

Morgen werden unter anderem Fuchs, Porsche, Siltronic, TAG Immobilien und Wacker Chemie finale Geschäftszahlen präsentieren und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Roche Holding lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: