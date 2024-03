Dax startet im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach zuletzt leichten Verlusten hat der Dax am Dienstag moderat zugelegt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 17.798,29 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehme, der MDax, gewann 0,50 Prozent auf 26.167,27 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,38 Prozent auf 4949,19 Zähler vor.

Für gute Laune sorgt der SAP-Wettbewerber Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorlegte. Zugleich herrscht aber auch Vorsicht, denn am Nachmittag stehen die US-Daten zur Inflation im Februar auf der Agenda. Sie gehören zu den wesentlichen Einflussgrößen, an denen sich die US-Notenbank Fed für ihre geldpolitischen Entscheidungen orientiert.

«Anleger und Analysten gehen davon aus, dass die Inflation auch im Februar hartnäckig hoch geblieben ist», schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsrate. Der erwartete Anstieg der Verbraucherpreise von 0,4 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich dürften ihm zufolge allerdings auch weiterhin die Frage offenlassen, wann die Fed mit den erhofften Zinssenkungen beginnen könnte. «Auch wenn die Börsen dann sicherlich weiterhin auf den Juni spekulieren würden.»

Sollte die Teuerung aber höher ausfallen, habe dies das Potenzial, die erwartete erste Senkung nach hinten zu verschieben, während eine geringere Teuerung einen ersten Zinsschritt im Juni noch wahrscheinlicher machen würde.