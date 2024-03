EQS-News: mwb und AlsterResearch vertiefen Kooperation

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

mwb und AlsterResearch vertiefen Kooperation



12.03.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



mwb und AlsterResearch vertiefen Kooperation mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG baut Beteiligung an SRH AlsterResearch AG aus

AlsterResearch firmiert neu als mwb research AG

Kapitalmarktdienstleistungen aus einer Hand Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) und die SRH

AlsterResearch AG haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit im Bereich Corporates & Markets zu intensivieren. Dafür wird die mwb ihren Anteil an dem innovativen Research-Provider auf über 25% erhöhen. Bereits in den vergangenen Jahren haben die Unternehmen erfolgreich zusammengearbeitet und mwb hatte die Funktion des Haftungsdaches für AlsterResearch übernommen. AlsterResearch firmiert zukünftig als mwb research AG. Um im Markt die neue Aufstellung deutlich sichtbar zu machen, werden beide Geschäftsbereiche maßgeschneiderte Lösungen rund um die Kapitalmarktpräsenz anbieten. Der Fokus liegt hierbei weiterhin auf dem Bereich der Small- und MidCaps. Die Partner sehen einen strategischen Vorteil in der Vertiefung der Zusammenarbeit und eine weitere Verbesserung der Marktposition im Wettbewerb um Mandate. Künftig können Kapitalmarktdienstleistungen wie Designated Sponsoring, Equity Research oder Investorenkonferenzen ebenso aus einer Hand angeboten werden wie Kapitalerhöhungen, Börsengänge, Umplatzierungen oder Anleiheemissionen. Kai Jordan, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: „Wir sehen immer wieder, dass integrierte Research-Kapazitäten unseren Mandanten einen messbaren Mehrwert bringen. Gleichwohl behält mwb research auch in der neuen Struktur den Status eines unabhängigen Anbieters. Research und damit verbundene Roadshows erhöhen die Wahrnehmung von Unternehmen im Kapitalmarkt. Klassisches Research-Sales, das durch Orderflow bezahlt wird, wurde durch MiFID II verboten. Die regulatorisch getriebenen Veränderungen haben den Fokus in den letzten Jahren deutlich verschoben und Research wird entweder durch Investoren oder Emittenten direkt bezahlt. mwb research setzt diesen Weg durch ein modernes und innovatives Konzept fort und veröffentlicht die Produkte in digitalisierter Form.“ Thomas Wissler, Vorstand von mwb research ergänzt: „Wir freuen uns, mit der mwb einen langjährigen und langfristig orientierten Partner für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells gewonnen zu haben. Mit einer starken Bank im Rücken können wir den Ausbau unserer Research- und Eventplattform weiter vorantreiben. Meine Vorstandskollegen und ich sind uns sicher, dass die intensivere Zusammenarbeit mit der mwb für unsere Kunden aufgrund der erweiterten Produktpalette deutlichen Mehrwert schaffen wird. Die mwb kann von unserer digitalen Präsenz profitieren und wir gewinnen noch mehr Reichweite im Kapitalmarkt durch das Know-how einer Wertpapierhandelsbank.“ Zu mwb: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 46.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland. Über mwb research: mwb research – ehemals AlsterResearch – ist ein Provider von professionellen,

MiFID II-konformen Analysen mit einem Fokus auf Unternehmen aus der DACH-Region. Das Research zu über 100 Unternehmen kann auf dem digitalen ResearchHub (https://research-hub.de/) abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. mwb research veranstaltet außerdem regelmäßig digitale Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern von börsennotierten Unternehmen. Kontakt: mwb Wertpapierhandelsbank AG

Kai Jordan

Kleine Johannisstraße 4

D-20457 Hamburg

Tel: +49 40-360995-20

E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com mwb research AG

Thomas Wissler

Mittelweg 142

D-20148 Hamburg

Tel +49 40-309 293 52

E-Mail: t.wissler@mwb-research.com BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustraße 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

E-Mail: kkb@b-bg.de Disclaimer: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschließlich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister.







12.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com