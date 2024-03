EQS-PVR: New Work SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: New Work SE

New Work SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.03.2024 / 17:52 CET/CEST

Die am 12. März 24 um 15:25 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung der New Work SE wurde versehentlich veröffentlicht und ist bereits am 04.06.2023 bekanntgemacht worden.



Die heutige Stimmrechtsmitteilung ist daher zu ignorieren.



