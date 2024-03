Deutsche Post - Technik + fundamental = das Beste aus zwei Welten?

In den letzten Wochen hatte die Aktie der Deutschen Post einen schweren Stand. Die Kursverluste von 47 EUR auf 38 EUR schlagen sich im bisherigen Jahresverlauf nicht zuletzt im drittletzten Platz der Performancehitlist aller DAX®-Titel nieder. Charttechnisch liefert das Papier ein Lehrbuchbeispiel für das Fortführen alter Trendlinien, denn jüngst kam es zu einem idealtypischen Pullback an die ehemalige Abwärtstrendlinie seit September 2021 (akt. bei 38,01 EUR). In Kombination mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 37,69 EUR) entsteht hier sogar eine wichtige Kreuzunterstützung. Möglicherweise kommt aktuell noch ein fundamentales Argument hinzu. Letzte Woche kam es seitens des Vorstandsvorsitzenden zu einem Insiderkauf in der Aktie der Deutschen Post – oftmals nicht das schlechteste Zeichen. Ein weiterer „support“ besteht in Form des Tiefs vom Oktober 2023 bei 36,03 EUR sowie vor allem in Form des 2022er-Tiefs bei 29,68 EUR. Per Saldo befindet sich das Papier aber bestenfalls in einer Seitwärtsphase. Gerade dann bieten Discountzertifikate oftmals attraktive Seitwärtsrenditen, zumal die untenstehenden Produkte die angeführten Rückzugsbereiche jeweils berücksichtigen.

Deutsche Post (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Post

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

