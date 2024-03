EQS-News: NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung

EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung



13.03.2024

NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4 zu 1

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht um bis zu EUR 2.150.595,00

Erwerbsangebot der Carl Mahr Holding noch bis zum 8. April 2024 Oberhausen, den 13.03.2024 – Die NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) hatte am 22. Februar 2024 durch eine Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass sich nach vorläufiger Erstellung des Jahresabschlusses 2023 das EBITDA der NanoFocus AG (ohne ihre Tochtergesellschaft Breitmeier Messtechnik GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht) auf TEUR -668 belief und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) TEUR -905 betrug sowie die NanoFocus AG im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von TEUR 7.191 erzielte. Zudem hat sich hiernach ergeben, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals im Sinne von § 92 AktG eingetreten ist, so dass der Vorstand zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen wird. Ferner hatte NanoFocus am 27. Februar 2024 durch eine weitere Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass die außerordentliche Hauptversammlung (virtuell) am 24. April 2024 stattfinden sowie voraussichtlich auch Beschlussvorschläge über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht beinhalten soll. Inzwischen wurden die Details der Beschlussvorschläge über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht festgelegt. Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4 zu 1

Der Hauptversammlung wird als Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Zusammenlegung der 3.440.956 Aktien zu 860.239 Aktien im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) zur Deckung von Verlusten und zur Einstellung in die Kapitalrücklage herabzusetzen. Je vier Aktien der Gesellschaft sollen zu einer Aktie zusammengelegt werden. Der aus der Kapitalherabsetzung entstehende Buchertrag soll zur Deckung des Bilanzverlusts verwendet und in Höhe eines darüber hinausgehenden Betrags in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt werden. Kapitalerhöhung um bis zu EUR 2.150.595,00 auf bis zu EUR 3.010.834,00

Das gemäß Tagesordnungspunkt 2 auf EUR 860.239,00 herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlagen erhöht werden, um die Eigenmittel der Gesellschaft zu stärken. So soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 860.239,00 um bis zu EUR 2.150.595,00 auf bis zu EUR 3.010.834,00 durch Ausgabe von bis zu 2.150.595 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen erhöht werden. Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis festzulegen, der mindestens EUR 1,00 je Aktie betragen muss. Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten werden. Die Details der Beschlussvorschläge können der Einladung zur Hauptversammlung entnommen werden. Erwerbsangebot der Carl Mahr Holding noch bis zum 8. April 2024

Angesichts der wirtschaftlichen Lage der NanoFocus AG und der für sie bestehenden Herausforderungen bietet die Carl Mahr Holding GmbH den außenstehenden NanoFocus-Aktionären mit dem am 07. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Erwerbsangebot an, ihr Investment gegen Zahlung eines Kaufpreises von EUR 0,50 je NanoFocus-Aktie zu beenden und damit noch vor dem geplanten Kapitalschnitt im Verhältnis 4 zu 1. Robert Mikula, Geschäftsführer der Carl Mahr Holding GmbH: "Auch unter Berücksichtigung der bisherigen Kurse im Freiverkehr stellt der Angebotspreis von EUR 0,50 je Aktie aus unserer Sicht ein faires Angebot an die NanoFocus-Aktionäre dar. Sie haben nun bis zum 8. April 2024 die Möglichkeit, ihre Aktien auf einfache Weise zu verkaufen und damit zugleich einen Beitrag zur Fortentwicklung von NanoFocus zu leisten." In der Angebotsunterlage wird unter anderem darauf hingewiesen, dass nach Vollzug des Erwerbsangebots durch eine Verringerung des Streubesitzes der NanoFocus-Aktien die Liquidität der NanoFocus-Aktien an den Freiverkehrsbörsen voraussichtlich weiter sinken wird. Die Ausführung von Verkaufsorders könnte daher eingeschränkt sein. Zudem könnten NanoFocus-Aktien nach einem etwaigen Delisting nicht mehr über eine Wertpapierbörse gehandelt werden. Die NanoFocus AG hat die im Bundesanzeiger veröffentlichte Angebotsunterlage auch auf ihrer Internetseite unter der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht. Investor Relations Kontakt:

NanoFocus AG

Fabian Lorenz

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de



NanoFocus AG

Max-Planck-Ring 48

46049 Oberhausen

Deutschland Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

