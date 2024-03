Silberpreis nach US-Inflationsdaten gefragt – Das ist für Anleger nun wichtig

Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten vom Vortag bleiben Anleger am Silbermarkt weiterhin positiv in Bezug auf baldige Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten gestimmt.

Weitere geldpolitische Hinweise dürften die morgigen US-Erzeugerpreise liefern. Auch die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten wie etwa im Nahen Osten könnten dem Edelmetall weiterhin Attraktivität verleihen.

Eine Unze kostet am Mittwochvormittag laut IG-Indikation rund 24,30 Dollar, was einem Tagesplus von 0,65 Prozent entspricht.

Zinssenkungsfantasien der Anleger bleiben am Leben – Hoffen auf Juni-Sitzung

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dürfte zinslosen Anlagen wie etwa Silber weiter in die Karten spielen.

Am Dienstag waren es die US-Inflationsdaten, welche die Fantasie auf zeitnahe Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten am Leben hielten.

Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung lag mit 3,8 Prozent über den Schätzungen von 3,7 Prozent, allerdings unter dem Januar-Wert von 3,9 Prozent.

Auch die Verbraucherpreise legten im Februar (per Jahresmonatsvergleich) mit 3,2 Prozent etwas stärker zu als gedacht (3,1 Prozent), welche damit so hoch wie im Vormonat notierten.

Unter dem Strich dürften Anleger den Rückgang der Teuerung begrüßt haben. Verstärkt rechnen sich Marktakteure weiterhin Chancen für eine erste Zinssenkung im Juni aus. Das Fed-Watch-Tool der CME rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 58,5 Prozent, dass es zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte am 12. Juni kommt.