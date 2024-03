Werbung von

Boeing: Von einer Krise in die nächste🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 14.03.2024

Das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen deutlich an Substanz verloren. Der Konzern hat in den letzten Monaten eine Reihe von Negativnachrichten verdauen müssen. Entsprechend hat die Aktie gelitten. Wo sind charttechnisch die nächsten Unterstützungen, an denen sich das Wertpapier fangen kann?

Fundamentaldaten: aktueller Preis:167,50 EUR

Marktkapitalisierung: 101,33 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 77,79 Mrd. USD

Eigenkapitalquote: - 12,57 %

KGV 2024*: 56,95 %

4 Wochen Performance: - 7,65 %

Bewertung: leicht ĂĽberbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,00 %

Branche: Luft- und Raumfahrt * Prognose Parkettgeflüster: Der Konzern stolpert von einer Krise in die nächste. Insbesondere das Boeing 737-8 Max Flugzeug hat seit der Markteinführung immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Waren es Softwarefehler, die zu Abstürzen geführt haben oder mangelhaftes Qualitätsmanagement, Boeing scheint die Probleme nicht in den Griff zu bekommen. In dieser Woche wurde publik, dass es nach wie vor massive Probleme bei Einhaltung von Qualitätsvorschriften gibt. Die amerikanische Unfallermittlungsbehörde NTSB führte aus, dass es keine Dokumentation zu den Arbeiten gibt, die das herausgerissenen Rumpfteil betreffen, das ein fast neues Flugzeug vor einigen Wochen beim Steigflug verloren hat. Üblicherweise werden im Flugzeugbau Arbeitsschritte ausführlich dokumentiert. Die Probleme bei diesem Flugzeugtyp machen sich auch bei den Auslieferungen bemerkbar. Der Konzern hat im Februar nur 17 Maschinen dieses Typs ausgeliefert. Im Januar waren es noch 25 Stück gewesen. Über alle anderen Flugzeugtypen lieferte der Konzern im Februar 27 Maschinen aus. Der Auftragseingang belief sich im Februar aus 15 neue Maschinen, davon 10 vom Typ 737-Max. Zugleich wurden drei Maschinen storniert. In den letzten Wochen wurde auch bekannt, dass United Airlines, ein Großkunde von Boeing, einen Wechsel von Boeing zu Airbus erwägt. Dies betrifft insbesondere den Typ 737, der gegen den A321 ausgetauscht werden könnte. Im Vergleich dazu hat Airbus im Februar 49 Maschinen ausgeliefert und kommt damit auf 79 Maschinen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres...

