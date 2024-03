Gold-Rally hält an: Wer sorgt für den Glanz? | Börse Stuttgart | EUWAX Gold | China | USA

Gold ist so teuer wie nie zuvor. In Euro und in US-Dollar wurden vor einigen Tagen neue Rekordstände erzielt. Was sind die Preistreiber, welche Rolle spielt die wirtschaftliche Entwicklung in China und den USA – Cornelia Frey hakt nach bei Dr. Thorsten Proettel, Finanzexperte bei W&W Asset Management.



► Timestamps:

00:00 ► Einleitung und die Rolle der Zinsen beim Gold-Boom

02:10 ► Zinssenkung voraus? Warum ist die US-Inflation so hartnäckig?

03:35 ► Überraschende Käufer - Chinesische Privatanleger greifen beherzt zu...

05:11 ► Was steckt hinter dem Goldhunger der Notenbanken?

06:28 ► Blick in die Glaskugel - Gold-Party und (k)ein Ende in Sicht?

09:58 ► China: Schwächelnde Konjunktur und Immobilienkrise

13:55 ► Handelskonflikt USA-China vor neuem Aufflammen

16:50 ► USA: Wirtschaft, Inflation und Zinsen



🕐 Das Video wurde am 14. März 2024 um 15.20 Uhr veröffentlicht